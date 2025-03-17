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Жээнбек Кулубаев обсудил с ЕС развитие инфраструктурных проектов в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева и Еврокомиссара по вопросам международного партнерства Йосефа Сикелы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, а также перспективные проекты сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом.

Министр подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в развитии партнерства с ЕС, отметив, что сотрудничество охватывает такие важные сферы, как экологические инициативы, цифровая трансформация и развитие человеческого потенциала.

"ЕС нацеливается на инвестиции в крупные инфраструктурные проекты в Центральной Азии, в частности в Кыргызской Республике. Мы приветствуем такой подход и готовы оказать полное содействие", – отметил Кулубаев.

В свою очередь, еврокомиссар выразил благодарность за гостеприимство и поздравил кыргызскую сторону с успешным завершением процесса переговоров по вопросам границы между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

Йосеф Сикела особо отметил заинтересованность Европейского Союза в дальнейшем развитии и углублении сотрудничества с Кыргызской Республикой, подчеркнув, что ЕС готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление экономического взаимодействия и устойчивого развития региона.

Встреча прошла в духе взаимопонимания и открытого диалога, что подтверждает высокий уровень отношений между Кыргызстаном и Европейским Союзом.


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URL: https://www.vb.kg/443984
Теги:
МИД, Европейский союз, сотрудничество, Кыргызстан
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