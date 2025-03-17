Президент КР подписал закон о частичном запрете гидроциклов на Иссык-Куле

Президент Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики", который вводит частичный запрет на использование водных мотоциклов (гидроциклов) на территории озера Иссык-Куль, сообщает пресс-служба главы государства. По ее данынм, закон был принят Жогорку Кенешем 13 февраля 2025 года.

Целью документа является установление ответственности за нарушение правил эксплуатации водных мотоциклов на Иссык-Куле. Согласно новому закону, использование гидроциклов с четырехтактным двигателем и электродвигателем будет разрешено только в специально отведенных туристических зонах, где нет массового скопления людей.

Закон вводит новые понятия, такие как "водный мотоцикл", "гидроцикл", "двухтактный двигатель", "четырехтактный двигатель" и другие, а также прописывает штрафы за нарушение установленных норм. Для физических лиц штраф составляет от 50 до 150 расчетных показателей, для юридических - от 100 до 200 расчетных показателей.