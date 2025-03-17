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Минприроды оштрафовало некоторые села Джети-Огузского района

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На айыльные управления Джети-Огузского района наложены штрафы за экологические правонарушения

В марте 2025 года Ысык-Кульское региональное управление Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело мероприятия по приведению мест свалок отходов в соответствие с законодательными нормами.

В итоге на айыльные управления Джети-Огузского района были наложены штрафы за несоблюдение экологических требований в соответствии с соответствующими статьями Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики:

- Айыльное управление Джаргылчак– по статье 211 - штраф 17 000 сомов;

- Айыльное управление Барскоон по статье 115 - штраф 17 000 сомов;

- Айыльное управление Джети-Огуз по статьям 115 и 211 - штраф 17 000 сомов;

- Айыльное управление Оргочор по статьям 115 и 211 - штраф 17 000 сомов.

В общей сложности наложены штрафы на сумму 102 000 сомов. В целях недопущения подобных нарушений проведены разъяснительные работы по соблюдению экологических норм.

Служба экологического и технического надзора продолжит работу по соблюдению требований законодательства и защите окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/443986
Теги:
Иссык-Кульская область, штраф, свалка
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