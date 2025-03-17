ГУОБДД: 349 водителей оштрафованы на 1,9 млн сомов за модификации авто

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения проводит по всей республике рейд под названием "Переоборудование". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках мероприятия на контрольно-пропускных пунктах "Сосновка", "Арал", "Чычкан" и других проверяются автомобили, перевозящие тяжёлые грузы и пассажиров.

В ходе проверки выявлены факты незаконной установки дополнительных сидений и лежаков в маршрутных транспортных средствах, что позволяло перевозить пассажиров в лежачем положении. Также обнаружены транспортные средства с незаконно установленными багажниками, фарами, бортами, газовыми баллонами и другими дополнительными элементами. Всего за два дня выявлены 349 водителей-нарушителей, каждому из которых выписан штраф в размере 5500 сомов. Общая сумма штрафов составила 1 919 500 сомов.

Рейдовые мероприятия будут продолжены.