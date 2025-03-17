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В Бишкеке изменены маршруты автобусов №8, 55, 56

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек, в связи с закрытием отрезка проспекта Ч.Айтматова от ул. Семетей до улицы А.Масалиева изменены схемы движения автобусных маршрутов №55, №56 и №8. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, автобусный маршрут №55 перенаправляется по следующему маршруту: улицы Д.Садырбаева – А.Масалиева – Тыналиева – И.Ахунбаева.

Схема движения автобусного маршрута №8 изменена в следующем направлении: улицы И.Ахунбаева – Тыналиева – А.Масалиева – Д. Садырбаева.

Автобусный маршрут №56 будет следовать по улице А.Масалиева и улице Д. Садырбаева.

Мэрия города Бишкек просит горожан и автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.


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URL: https://www.vb.kg/443988
Теги:
мэрия, пробки, Бишкек, общественный транспорт
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