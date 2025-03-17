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В Бишкеке откроют мемориальную доску в честь Джаныбека Турсунова

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18 марта в 12:00 в Бишкеке состоится открытие мемориальной доски в честь выдающегося государственного деятеля, депутата Верховного Совета, председателя Союза журналистов Кыргызской Республики, заслуженного работника культуры и почетного гражданина Нарынской области и города Бишкек Джаныбека Турсунова.

Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома по адресу: улица М.Фрунзе 197.

Справка: Джаныбек Турсунов родился в 1933 году в селе Ак-Талаа Ат-Башинского района Нарынской области. Он начал свою карьеру в 1952 году после окончания исторического факультета Кыргызского государственного университета, став учителем средней школы и позже директором. В дальнейшем он занимал важные партийные должности, включая секретаря районных комитетов комсомола и первым секретарем Кочкорсого райкома Коммунистической партии Киргизской ССР.

С 1964 года Джаныбек Турсунов возглавлял отдел Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР, а с 1972 по 1986 год был главным редактором газеты "Советтик Кыргызстан" (ныне "Кыргыз Туусу"), а также председателем Союза журналистов Киргизской ССР. На протяжении 30 лет он шесть раз избирался депутатом Верховного совета Киргизской ССР.

Джаныбек Турсунов был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов за многолетний труд в интересах народа Кыргызстана. Он стал Почетным гражданином Нарынской области и города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/443989
Теги:
Бишкек, Открытие
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