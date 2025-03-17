В КР стартовала реформа МСЭК для упрощения помощи лицам с инвалидностью

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев объявил о начале 100-дневной реформы по дебюрократизации процессов получения разрешений на строительство и медицинско-социальной экспертизы для лиц с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По ее данным, в строительной отрасли, которая является локомотивом экономики, административные барьеры замедляют процессы. Сбор документов и экспертиз может занимать от 90 дней до полугода. В рамках реформы предложены меры по ускорению процесса:
1. Сокращение сроков получения разрешений:
- Для крупных объектов - с 180 до 50 рабочих дней;
- Для средних - с 90 до 30 рабочих дней;
- Для небольших объектов - до 15 рабочих дней.
2. Создание единой нормативной базы для всех госорганов и упрощение процедур подключения к инженерным сетям.
Также глава кабмина отметил необходимость дебюрократизации медицинско-социальной экспертизы для людей с инвалидностью, которая сопровождается бюрократическими трудностями. Чтобы изменить ситуацию, предложены следующие меры:
1. Автоматизация обмена данными между госорганами;
2. Создание электронного реестра, доступного в реальном времени;
3. Упрощение процедур и сокращение документооборота, включая расширение онлайн-услуг.
Министерствам поручено завершить эти реформы в 100-дневный срок.