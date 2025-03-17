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В КР стартовала реформа МСЭК для упрощения помощи лицам с инвалидностью

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- Бермет Таалайбекова
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Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев объявил о начале 100-дневной реформы по дебюрократизации процессов получения разрешений на строительство и медицинско-социальной экспертизы для лиц с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в строительной отрасли, которая является локомотивом экономики, административные барьеры замедляют процессы. Сбор документов и экспертиз может занимать от 90 дней до полугода. В рамках реформы предложены меры по ускорению процесса:

1. Сокращение сроков получения разрешений:

- Для крупных объектов - с 180 до 50 рабочих дней;

- Для средних - с 90 до 30 рабочих дней;

- Для небольших объектов - до 15 рабочих дней.

2. Создание единой нормативной базы для всех госорганов и упрощение процедур подключения к инженерным сетям.

Также глава кабмина отметил необходимость дебюрократизации медицинско-социальной экспертизы для людей с инвалидностью, которая сопровождается бюрократическими трудностями. Чтобы изменить ситуацию, предложены следующие меры:

1. Автоматизация обмена данными между госорганами;

2. Создание электронного реестра, доступного в реальном времени;

3. Упрощение процедур и сокращение документооборота, включая расширение онлайн-услуг.

Министерствам поручено завершить эти реформы в 100-дневный срок.


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URL: https://www.vb.kg/443990
Теги:
реформы, строительство, Кыргызстан, Кабинет министров, ЛОВЗ
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