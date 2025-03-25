"Отчим привязывал меня цепью к бревну, а я воровал еду для родных"

Отчим привязывал его цепью к бревну и бил, а мальчик воровал еду для сестренок и братишек. С самого детства беспросветность и горе, и, при этом, он совершенно не озлобился: он готов переносить побои за своих братьев и сестер. Так было в детстве, но сейчас Таалаю (имя вымышленное) уже 40 лет, и он пришел в редакцию vb.kg, чтобы мы рассказали его историю, в которую очень даже трудно поверить, и помогли ему получить жилье для него самого и членов его семьи, а также попросить выплатить его братьям и сестрам социальные пособия за прошедшие годы, поскольку некому было за них похлопотать, и они были "невидимыми" для социальной системы.

Выпускник детского дома и спецшколы для трудновоспитуемых, имеющий не один десяток приводов в милицию по малолетке, Таалай родился в неблагополучной семье. Родной отец напивался, избивал до полусмерти мать, и в итоге через какое-то время мать уехала в Казахстан, а отец повесился. Детей, конечно, распределили по детским домам.

"Я понимаю, что я не Чингиз Айтматов, но мне кажется государство нам задолжало. В 1991 году в нашей семье было семеро детей. 3 девочки и 4 мальчика. Отец постоянно избивал мать.

Через год в 1992 году старшую сестру сбила машина, и после этого у нее начались проблемы с головой. Однажды отец так сильно избил мать, что она написала заявление на него. Его посадили и двоих детей забрали в детдом. Мы с мамой и пятеро детей переехали из села в барачный дом без условий. У нас появился отчим. Он продавал цветные пакеты с картинками на Ошском рынке. Он был очень агрессивным, мог просто так кого-то избить. У него явно было не в порядке с головой. Поначалу детей кормил, а потом стал оставлять всех пятерых голодными. Мой старший брат убежал куда-то к родне.

Через полгода стало совсем страшно. Отчим закрывал нас в доме на замок и уходил. Братишки и сестренки просили пить и есть. В один из дней мне удалось открыть замок и я нашел отчимовские цветные пакеты. Вышел с ними на улицу и смог продать их по дешевке. Затем купил еду сестренкам и братишкам. Отчим меня побил, и нас снова закрыли. После я снова продал его пакеты и купил еды. За это отчим посадил меня на цепь и привязал к столбу на целый месяц. Но я все равно не сдавался. Когда меня отвязали, то отчим облил меня из ведра горячей водой. Я сбежал и меня нашел прохожий под мостом. Когда пришел домой, то увидел сотрудников милиции. Оказывается мама написала заявление на отчима. После этого нас 5-х посадили на старый автобус ЗИЛ и повезли в детские дома. Тогда мне было 7 лет, другим детям - 8, 6, 5 и 3 года.

В детдоме до 10 лет я убегал, попрошайничал с одноклассниками. Из-за постоянных побегов меня отправили в интернат в Красную Речку, но потом определили в спецшколу. Воспитатели не могли справиться. Может меня надо было лечить, найти психологов. Только по детству у меня было 4 привода в милицию.

В спецшколе был ад, над детьми издевались. На кулаках заставляли часами отжиматься, гусиным шагом ходить. Много происходило того, чего даже рассказывать стыдно. В 13 лет мы с братом оттуда сбежали. Он смог в селе Озерном какое-то время пожить, но и там на него напали. Он выжил, но у него до сих пор дырка в голове, а никакой инвалидности на него не оформлено.

Несколько лет назад отец повесился. А восемь лет назад сестру, которая раньше под машину попала, снова сбили, но теперь насмерть. Один брат много сидел, второй - спортом занимался.

Когда сестра погибла, у меня что-то произошло внутри, перестал куролесить. Как говорят, за ум взялся. Поехал в то село, где мы раньше жили, узнал, что на каждого сельчанина паи земли полагается. Добился, чтобы на нас оформили. землю Хозяйствовать не очень получается, опыта нет, но надо что-то делать, а что не знаю.

Теперь хочу добиться, чтобы мне и моим родным выплатили пособия за все годы, что не выплачивали. И еще нам нужно жилье. Нужна помощь и поддержка, чтобы выбраться из всей этой ситуации. Когда слышу, что выделяют квартиры, думаю, что и наша семья должна что-то получить.

Фамилию и имя свои не называю. Потом дети прочитают, когда вырастут, и в ужасе будут. Понимаю, что у всех свои проблемы, но надежды на добрых людей не теряю. Сейчас проживаю у добрых людей, они дали пожить, но это же временно. А как дальше жить?", - рассказал Таалай.

Мы попросили прокомментировать все претензии Таалая к государству юриста Василия Куриленко.

"В Кыргызстане получить бесплатное жилье можно в нескольких случаях, установленных законодательством. Рассмотрим основные категории граждан, имеющих право на получение жилья от государства:

1. Очередь на социальное жилье

Согласно Жилищному кодексу КР, определенные категории граждан могут претендовать на получение жилья из государственного или муниципального жилищного фонда на безвозмездной основе или на льготных условиях.

К ним относятся:

Малоимущие граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;

Лица, потерявшие жилье в результате чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение и т. д.);

Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

Лица, работающие в бюджетных организациях (учителя, врачи и др.), если предусмотрены специальные программы.

Чтобы встать на очередь, необходимо обратиться в местные органы самоуправления (акиматы) и предоставить документы, подтверждающие статус и необходимость получения жилья.

2. Жилье для детей-сирот

В соответствии с Кодексом о детях Кыргызской Республики, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение жилья после достижения совершеннолетия. Органы опеки и попечительства обязаны обеспечить таких граждан жильем.

3. Жилье для инвалидов

Инвалиды I и II группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут претендовать на получение бесплатного жилья или жилья на льготных условиях. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

Что делать, если у вас нет жилья и вы нуждаетесь в помощи?

Обратитесь в местный акимат и подайте заявление о постановке на учет как нуждающегося в жилье.

Соберите необходимые документы (паспорт, справку о доходах, документы, подтверждающие статус).

Встаньте в очередь и следите за ее движением.

В случае отказа вы имеете право обжаловать решение в суде.

Если у вас есть конкретная ситуация, можете описать ее подробнее, и я помогу с юридической консультацией", - рассказал юрист.