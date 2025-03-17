Франция поддержала соглашение о демаркации границы между КР и РТ

Франция поддержала подписание 13 марта в Бишкеке окончательного соглашения о демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщает Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики.

"Это событие завершает длительный процесс и является важным шагом на пути к стабилизации и региональной интеграции в Центральной Азии. Открытие границы между двумя странами способствует укреплению гуманитарных и экономических связей.

Кроме того, Франция поддерживает проведение трехстороннего саммита, который состоится в Худжанде 31 марта между президентами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, направленного на улучшение отношений между странами Центральной Азии", - говорится в сообщении МИД Франции.