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Франция поддержала соглашение о демаркации границы между КР и РТ

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- Назгуль Абдыразакова
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Франция поддержала подписание 13 марта в Бишкеке окончательного соглашения о демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщает Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики.

"Это событие завершает длительный процесс и является важным шагом на пути к стабилизации и региональной интеграции в Центральной Азии. Открытие границы между двумя странами способствует укреплению гуманитарных и экономических связей.

Кроме того, Франция поддерживает проведение трехстороннего саммита, который состоится в Худжанде 31 марта между президентами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, направленного на улучшение отношений между странами Центральной Азии", - говорится в сообщении МИД Франции.


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URL: https://www.vb.kg/443992
Теги:
граница, посольство, саммит, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Центральная Азия, Кыргызстан
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