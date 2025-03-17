Торага ЖК проверил реконструкцию инфраструктурных объектов в Узгене

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня, 17 марта ознакомился с ходом работ по реконструкции центрального стадиона города Узген, сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, на реконструкцию данного объекта выделено 122 млн сомов. Новый проект футбольного поля стадиона соответствует требованиям ФИФА и рассчитан на 2600 мест. Наряду с этим, обновляется парк Орто-Коргон возле стадиона. На сегодняшний день выполнено 60% запланированных работ.

Кроме того, строится пешеходный мост, соединяющий парк Орто-Коргон и парк культуры и отдыха "Тынчтык" имени Н.Азнабакиева. На это выделено более 96 млн сомов. После завершения строительства, данный мост станет смотровой площадкой с видом на г. Узген.

Торага, ознакомившись с ходом работы по реконструкции и строительства объектов, отметил: "В нашем народе говорят "здоровая нация, здоровая страна". Так, в целях укрепления здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни среди граждан, государство особое внимание уделяет вопросам в сфере спорта. Ремонтируются и строятся спортивные сооружения не только в столице, но и во всех регионах страны, продолжается работа по обеспечению каждого села спортивными залами и площадками", -подчеркнул Торага, добавив, что одним из таких примеров является реконструкция центрального стадиона г.Узген.

Торага также подчеркнув, что парк и мост важны не только для местных жителей, но и для гостей города, говорил о важности проведения качественных ремонтных и строительных работ.

Далее Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился с ходом реконструкции муниципальной гостиницы Баш-Добонского айылного аймака. На данный объект выделено более 36 млн сомов, в настоящее время активно проводится капитальный ремонт.

Торага обозначил, что туристическая отрасль играет особую роль в развитии государства. "Природа Кыргызстана уникальна, все четыре сезона мы можем использовать и получать выгоду от туризма. Однако нам нужно сосредоточиться на создании инфраструктуры и хороших условий для туристов. Если мы будем открывать и успешно эксплуатировать гостиницы с хорошим сервисом не только в крупных городах, но и в селах, сможем привлечь туристов во все регионы, а не только на Иссык-Куль. Ремонт муниципальной гостиницы – хорошее дело", - сказал он.

Кроме того, Нурланбек Тургунбек уулу, отметив, что город Узген уникален своими историческими местами, призвал местное руководство активно развивать туристический сектор.