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Депутаты требуют улучшить лечение онкобольных и усилить контроль в НЦО

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- Бермет Таалайбекова
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Комитет по социальной политике сегодня, 17 марта, заслушал информацию о текущем положении в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и Республиканской клинической инфекционной больницы, а также эпидемиологической ситуации в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, информацию представил заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов. По его данным, в настоящее время в республике имеется 572 онкологических койки, из них 421 койка приходится на Национальный центр онкологии и гематологии в Бишкеке и поликлинику, которая за смену может принять 200 человек.

"Онкологические заболевания растут с каждым годом, в 2024 году в республике зарегистрировано 6628 случаев таких заболеваний", - сказал докладчик. Он также остановился на ситуации в Республиканской клинической инфекционной больнице.

В ходе обсуждения депутаты Советбек Рустамбек уулу, Гулсункан Жунушалиева призвали увеличить государственную поддержку на лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Депутат Илимбек Кубанычбеков отметил необходимость ранней диагностики и обследования детей в этом направлении. Депутат предложил рассмотреть вопрос увеличения количества коек в больницах для онкологических больных, построить новое здание Ошского межобластного онкологического центра.

Депутат Дастан Бекешев интересовался количеством онкобольных по стране. Директор Национального центра онкологии и гематологии Нурбек Букуев сообщил, что в настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 33 511 граждан с онкологией.

В свою очередь депутат Айсулуу Мамашова затронула вопрос создания коррупционных схем продажи лекарств и указала на ответственность бывшего руководителя онкологического центра в этом вопросе. Кроме того, депутат заявила, что необходимо повысить прозрачность работы центра, обеспечить справедливое распределение бесплатных лекарств, онлайн-запись к врачам, а также внедрить новые клинические протоколы лечения онкологических заболеваний.

Депутат Сеидбек Атамбаев поднял вопрос развития материально-технической базы больниц, обеспечения их необходимым оборудованием. Депутат Нилуфар Алимжанова подняла вопрос усиления профилактики и ранней диагностики онкологий.


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URL: https://www.vb.kg/443995
Теги:
дети, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Минздрав, Национальный центр онкологии
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