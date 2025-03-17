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ГТС намерена улучшить условия работы на пункте пропуска "Иркештам"

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель ГТС Алмаз Салиев посетил пункт пропуска "Иркештам-автодорожный". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, он ознакомился с работой государственных контролирующих органов и отметил их профессионализм в обеспечении бесперебойного функционирования пункта.

Подчеркнув стратегическую значимость "Иркештама" как ключевого транзитного пункта между Центральной Азией и Китаем, председатель дал поручения:

- повысить информированность бизнеса о необходимости предварительного предоставления данных;

- улучшить координацию контролирующих органов;

- создать зоны электронной очереди для перевозчиков;

- повысить качество обслуживания и условия работы сотрудников;

- эффективно использовать территорию и оборудование.

ГТС продолжает работу над модернизацией пунктов пропуска для ускорения процедур и улучшения условий для бизнеса и граждан.


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URL: https://www.vb.kg/443996
Теги:
Алайский район, граница, Китай, Ошская область, модернизация, ГТС
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