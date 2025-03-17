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Дуйшенбек Камчыбеков: В Кыргызстане, практически, перестали ценить геологов

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- Бакыт Басарбек
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Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков считает, что в Кыргызстане необходимо бережнее относиться к специалистам в области геологии.

По его словам, из-за нехватки средств, выделяемых на отечественную геологию, лучшие специалисты уходят в частные компании.

"Считаю, что сегодня мы должны более подробно остановиться на геологической отрасли в Кыргызстане, в том числе на деятельности государственного предприятия "Кыргызгеология". До того, как это предприятие стало государственным, в его структуре были Северная кыргызстанская экспедиция, Южная геологическая экспедиция, методическая экспедиция, гидрогеологическая экспедиция, геофизическая экспедиция и центральная лаборатория, а также наш экспериментальный завод. Они использовались для планирования работ в северных и южных регионах, когда геологическое агентство, так сказать, создавало планы на основе выделенных из бюджета денег и распределяло выделенные деньги.

Сегодня этой отрасли выделено со стороны государства 1 миллиард сомов. Раньше этого не было. Это очень большая сумма. Эти средства выделяются с соответствующим поручением. Предусмотрено вложение средств в исследования, разведку редких металлов, полуметаллов, расположенных в Кыргызстане. Из выделенных средств более 700 миллионов сомов было направлено на приобретение геологического оборудования и техники. Это правильное решение, потому что без современного оборудования невозможно выполнить качественную работу. Остальные средства будут потрачены на геологоразведку в ближайшие годы. Кроме того, непосредственно выше были добавлены все экспедиции, о которых я упоминал.

На предприятии "Кыргызгеология" работает более 250 специалистов. Но выделенных на них средств очень мало. Например, если в 2016 году на них было выделено 41 миллион сомов, то в последующие годы сумма сократилась до 22 миллионов, а то и до 15-16 млн сомов. Этих денег не хватает ни на зарплату профессионалов, ни на их деятельность. Хотя эти специалисты открывают новые месторождения, увеличивают запасы полезных ископаемых и открывают новые возможности для будущего. Кроме того, они еще изучают и определяют запасы редкоземельных металлов", - отметил эксперт.

Проблема еще усугубляется тем, что хотя заработная плата геологов составляет 30-35 тысяч сомов, но из-за нехватки средств они работают всего 3-5 месяцев в году, а в остальное время не получают полной заработной платы.

"За последние годы было создано 25 проектов по госзаказу, и сумма выделенных на этот проект средств составила 480 млн. сомов. Работа, проделанная каждым проектом, ограничена сроком до 5 лет. Деньги, выделенные в этих условиях, также не были предоставлены в полном объеме, и из-за этого у геологов возникают проблемы с работой. Во-первых, они не могут работать или получать полную зарплату в течение полной недели или года. Вот почему лучшие профессионалы переходят в частные компании. При этом молодые кадры не стремятся в эту отрасль. Они заранее знают, что заработная плата в этой отрасли не выплачивается в полном объеме. Руководство государственного предприятия пытается разобраться в случившемся и обращается в соответствующие органы, но этот вопрос не решен в полной мере. Если мы продолжим идти по этому пути, мы полностью потеряем кадры. В условиях нехватки квалифицированных кадров специалисты переходят в частные компании, а на государственных предприятиях остаются только специалисты с сильным чувством патриотизма. Поэтому правильное своевременное выделение выделенных средств является обязательным условием

Также в этом плане мне хотелось бы высказаться по поводу тендеров. Дело в том, что из-за того, что геологи при выполнении госзаказов в соответствии с законом о госзакупках вынуждены проводить тендеры, а на это как раз уходит очень много времени. В связи с этим раз недра являются государственной собственностью, и раз геологи занимаются воспроизводством минерально-сырьевой базы, было бы лучше, если эти госзаказы выполнялись бы без соблюдения норм о госзакупках", - сказал Дуйшенбек Камчыбеков.

Главу Ассоциации горнопромышленников и геологов КР обескураживает тот момент, что в стране, практически, перестали ценить геологов, которые, по его словам, приносят огромную пользу Кыргызстану.

"Не так давно к 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области многие уважаемые люди в Кыргызстане были награждены юбилейными медалями. К сожалению, ни один человек, работающий в области геологии, не был в этом списке. Хотя в нашей стране есть личности, которые на протяжении многих лет поднимали эту отрасль. К примеру, есть люди, которые подняв угольную отрасль, шестьдесят лет трудились в этой отрасли. Был человек, который основал геологию и тридцать лет работал в руководстве этой отрасли. Кроме того, у нас есть ученые, которые сделали немало открытий. Мне не понятно, почему геологов так не ценят?", - задался вопросом эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/444001
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан, Дуйшенбек Камчыбеков
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