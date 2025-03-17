Коллектив АУВК поздравляет заслуженного учителя КР Наталью Цимфер с юбилеем

Коллектив, родители и ученики авторского учебно-воспитательного комплекса (АУВК) школы-гимназии № 6 им. И.В. Панфилова поздравляет ветерана труда, заслуженного учителя Кыргызской Республики Наталью Петровну Цимфер с юбилеем!

"Наталья Петровна зарекомендовала себя как высококвалифицированный педагог и наставник, который оставил неизгладимый след в сердцах учеников, коллег и родителей. Ее заслуги были отмечены наградами: она является Персональным пенсионером за особые заслуги перед страной и отличником образования КР.

Коллектив школы, школьники и их родители поздравляют Наталью Петровну с этим знаменательным событием и желают здоровья, дальнейших успехов в педагогической деятельности, а также новых достижений в воспитании и обучении подрастающего поколения", - говорится в поздравлении коллектива АУВК.