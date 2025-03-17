В Республике Корея введена система электронных миграционных карт

С февраля 2025 года на территории Республики Корея введена система электронных миграционных карт (e-Arrival Card) для иностранных граждан, прибывающих в Южную Корею. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Данная система позволит иностранным гражданам заблаговременно, до прибытия в страну, заполнить миграционную карту в электронном формате. Таким образом, заполнение бумажных карт прибытия перестанет быть обязательным.

При этом сообщаем, что в переходный период, до декабря 2025 года, иностранные граждане по-прежнему могут использовать бумажные миграционные карты, однако гражданам настоятельно рекомендуется воспользоваться новой электронной системой для удобства и сокращения времени прохождения паспортного контроля в аэропорту.

Порядок подачи электронной миграционной карты

Заполнение карты осуществляется онлайн на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card: https://e-arrivalcard.go.kr.

Миграционную карту можно подать в течение трёх дней до даты прибытия в Республику Корея (по стандартному времени Республики Корея).

Заявку возможно подать:

∙ в день прибытия;

∙ за день до прибытия;

∙ за два дня до прибытия.

Обращаем внимание, что, если в течение 72 часов после подачи карты въезд в страну не состоялся, данная карта автоматически аннулируется, и её потребуется заполнить повторно.

Перечень необходимых данных

При заполнении электронной миграционной карты необходимо указать:

∙ паспортные данные;

∙ информацию о предстоящем визите;

∙ контактную информацию, включая адрес электронной почты;

∙ адрес временного пребывания в Республике Корея.

Особые категории

∙ Миграционную карту для детей в возрасте до 14 лет заполняет родитель или сопровождающее лицо.

∙ Допускается коллективная подача карт для группы путешественников.

Дополнительная информация

Подробные сведения о порядке заполнения, а также перечень категорий лиц, освобождённых от необходимости подачи миграционной карты, размещены на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card. Также рекомендуется ознакомиться с информационными материалами на сайте Миграционной службы Республики Корея и Министерства юстиции Республики Корея.

Министерство призывает граждан Кыргызской Республики, планирующих поездку в Республику Корея, заранее ознакомиться с данной информацией и учитывать новые требования при подготовке к поездке.