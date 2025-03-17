Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 94.45 - 95.45

В Республике Корея введена система электронных миграционных карт

278  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С февраля 2025 года на территории Республики Корея введена система электронных миграционных карт (e-Arrival Card) для иностранных граждан, прибывающих в Южную Корею. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Данная система позволит иностранным гражданам заблаговременно, до прибытия в страну, заполнить миграционную карту в электронном формате. Таким образом, заполнение бумажных карт прибытия перестанет быть обязательным.

При этом сообщаем, что в переходный период, до декабря 2025 года, иностранные граждане по-прежнему могут использовать бумажные миграционные карты, однако гражданам настоятельно рекомендуется воспользоваться новой электронной системой для удобства и сокращения времени прохождения паспортного контроля в аэропорту.

Порядок подачи электронной миграционной карты

Заполнение карты осуществляется онлайн на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card: https://e-arrivalcard.go.kr.

Миграционную карту можно подать в течение трёх дней до даты прибытия в Республику Корея (по стандартному времени Республики Корея).

Заявку возможно подать:

∙ в день прибытия;

∙ за день до прибытия;

∙ за два дня до прибытия.

Обращаем внимание, что, если в течение 72 часов после подачи карты въезд в страну не состоялся, данная карта автоматически аннулируется, и её потребуется заполнить повторно.

Перечень необходимых данных

При заполнении электронной миграционной карты необходимо указать:

∙ паспортные данные;

∙ информацию о предстоящем визите;

∙ контактную информацию, включая адрес электронной почты;

∙ адрес временного пребывания в Республике Корея.

Особые категории

∙ Миграционную карту для детей в возрасте до 14 лет заполняет родитель или сопровождающее лицо.

∙ Допускается коллективная подача карт для группы путешественников.

Дополнительная информация

Подробные сведения о порядке заполнения, а также перечень категорий лиц, освобождённых от необходимости подачи миграционной карты, размещены на официальном веб-сайте системы e-Arrival Card. Также рекомендуется ознакомиться с информационными материалами на сайте Миграционной службы Республики Корея и Министерства юстиции Республики Корея.

Министерство призывает граждан Кыргызской Республики, планирующих поездку в Республику Корея, заранее ознакомиться с данной информацией и учитывать новые требования при подготовке к поездке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444008
Теги:
Южная Корея, миграция, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  