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Форум "Цифровой фермер 2025" пройдет в Бишкеке 3-4 апреля

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- Светлана Лаптева
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3-4 апреля 2025 года в 10:00 в городе Бишкек Кыргызском Национальном академическом драматическом театре им. Т. Абдумомунова состоится важное событие для агропромышленного сектора - форум "Цифровой фермер 2025".

Это уникальная возможность для фермеров познакомиться с мировыми тенденциями цифровизации сельского хозяйства и внедрения инновационных технологий в агропромышленный комплекс, а также новыми моделями сельскохозяйственной техники.

Также, в рамках форума пройдет выставка современных технологий сельского хозяйства. Это отличная возможность для участников увидеть в действии инновационные продукты и обсудить с производителями и разработчиками, как они могут быть применены в их бизнесе.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью цифровой революции в сельском хозяйстве!

Регистрацию можно пройти по ссылке https://forms.gle/kYiNh1Fw4TtNipur7

Контакты: 0773 - 41 92 81


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URL: https://www.vb.kg/444016
Теги:
форум, Бишкек
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