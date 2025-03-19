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AFOCO откроет свое представительство в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики Аиды Исмаиловой с Исполнительным директором Азиатской организации лесного сотрудничества (AFOCO) Чонгхо Парком.

В ходе встречи стороны обсудили текущие проекты AFOCO в области агролесоводства, направленные на устойчивое развитие лесного хозяйства и сельского хозяйства Кыргызстана. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инициатив по посадке деревьев, поддержке фермеров и озеленению городских территорий.

Посол А. Исмаилова подчеркнула значительный вклад AFOCO в повышение экологической устойчивости, озеленение и улучшение качества жизни населения Кыргызстана. Также стороны отметили открытие представительства AFOCO в Бишкеке, что станет дополнительным импульсом для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Исполнительный директор Чонгхо Парк выразил благодарность кыргызской стороне за поддержку и заверил в готовности AFOCO продолжать реализацию новых перспективных проектов в стране.


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URL: https://www.vb.kg/444017
Теги:
Гослесхоз, Южная Корея, Аида Исмаилова
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