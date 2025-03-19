AFOCO откроет свое представительство в Бишкеке

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики Аиды Исмаиловой с Исполнительным директором Азиатской организации лесного сотрудничества (AFOCO) Чонгхо Парком.

В ходе встречи стороны обсудили текущие проекты AFOCO в области агролесоводства, направленные на устойчивое развитие лесного хозяйства и сельского хозяйства Кыргызстана. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инициатив по посадке деревьев, поддержке фермеров и озеленению городских территорий.

Посол А. Исмаилова подчеркнула значительный вклад AFOCO в повышение экологической устойчивости, озеленение и улучшение качества жизни населения Кыргызстана. Также стороны отметили открытие представительства AFOCO в Бишкеке, что станет дополнительным импульсом для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Исполнительный директор Чонгхо Парк выразил благодарность кыргызской стороне за поддержку и заверил в готовности AFOCO продолжать реализацию новых перспективных проектов в стране.