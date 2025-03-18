Алекса Перейра обвинили в жульничестве

После главного боя UFC 313, в котором Магомед Анкалаев одержал победу над Алексом Перейрой и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, разгорелся скандал. Тренер Анкалаева Сухраб Магомедов обвинил Перейру в возможном использовании запрещённой тактики, когда боец наносит на тело скользкое вещество, затрудняющее борьбу соперника.

Магомедов заявил, что во время боя пот Перейры имел гелеобразную консистенцию, что мешало Анкалаеву эффективно контролировать соперника в клинче. "Когда Магомед прижимал его к сетке, казалось, что его тело покрыто чем-то, что не позволяло нормально удерживать захваты," – отметил Магомедов. Он также добавил, что почувствовал необычный запах мази и липкость на теле Перейры.

Эти обвинения вызвали оживлённые дискуссии в сообществе MMA. Некоторые считают, что тренер Перейры, бывший чемпион UFC Гловер Тейшейра, мог быть осведомлён о подобных методах благодаря своему опыту в спорте. Однако ни сам Перейра, ни его команда пока не дали официальных комментариев, а UFC не сделала заявлений по этому поводу.

Использование запрещённых веществ для изменения сцепления с соперником строго запрещено в MMA. Бойцам, уличённым в подобной практике, грозят штрафы, дисквалификации или даже пересмотр результатов боя. UFC, вероятно, рассмотрит эти обвинения в ближайшие дни, особенно на фоне разговоров о возможном реванше между Анкалаевым и Перейрой.

Этот скандал добавляет ещё больше интриги в дивизион полутяжёлого веса UFC, где Перейра рассчитывал вернуться в гонку за титулом после поражения. Независимо от того, подтвердятся ли обвинения или нет, обсуждение этого инцидента, вероятно, продолжится, пока фанаты и аналитики изучают запись боя и ожидают официальных решений от UFC.