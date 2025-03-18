Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 94.35 - 95.35

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Карапетян стала секс-инструктором

117  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывшая спортсменка сборной Казахстана по волейболу Кристина Карапетян объявила о новом этапе в своей карьере - теперь она работает секс-инструктором.

После завершения профессиональной спортивной деятельности Карапетян занялась направлением женского фитнеса Eroflow Woman Fitness, которое помогает женщинам развивать осознанность в теле, укреплять интимные мышцы и повышать уверенность в себе. Она активно ведёт социальные сети, где делится своим опытом и знаниями о женском здоровье и сексуальном благополучии.

Кристина Карапетян начинала свою карьеру в юношеской сборной России, а с 2016 года играла за казахстанские клубы "Иртыш-Казхром" и "Жетысу". В 2017 году она получила гражданство Казахстана и стала частью национальной сборной. В 2023 году завершила спортивную карьеру.

Теперь она помогает женщинам лучше понимать своё тело и раскрывать новые возможности через специальные тренировки и образовательные программы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444021
Теги:
волейбол, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  