Бывшая волейболистка сборной Казахстана Карапетян стала секс-инструктором

Бывшая спортсменка сборной Казахстана по волейболу Кристина Карапетян объявила о новом этапе в своей карьере - теперь она работает секс-инструктором.

После завершения профессиональной спортивной деятельности Карапетян занялась направлением женского фитнеса Eroflow Woman Fitness, которое помогает женщинам развивать осознанность в теле, укреплять интимные мышцы и повышать уверенность в себе. Она активно ведёт социальные сети, где делится своим опытом и знаниями о женском здоровье и сексуальном благополучии.

Кристина Карапетян начинала свою карьеру в юношеской сборной России, а с 2016 года играла за казахстанские клубы "Иртыш-Казхром" и "Жетысу". В 2017 году она получила гражданство Казахстана и стала частью национальной сборной. В 2023 году завершила спортивную карьеру.

Теперь она помогает женщинам лучше понимать своё тело и раскрывать новые возможности через специальные тренировки и образовательные программы.