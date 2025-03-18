Кевин Гамейро завершил карьеру в футболе

Французский нападающий Кевин Гамейро официально объявил о завершении своей футбольной карьеры. 37-летний форвард, который стал четырёхкратным победителем Лиги Европы, провёл успешные годы в таких клубах, как "Севилья", "Атлетико Мадрид" и "Пари Сен-Жермен".

Гамейро выиграл престижный турнир дважды с "Севильей", в 2014 и 2015 годах, и ещё дважды с "Атлетико Мадрид", в 2018 и 2020 годах, став важным игроком в этих командах. Его успехи не ограничивались только Лигой Европы - Гамейро также был ключевым игроком в национальных чемпионатах и сборной Франции.

Прощание с футболом ознаменовало конец великой карьеры, в которой Гамейро зарекомендовал себя как один из лучших форвардов своего поколения.