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На баланс государства возвращен "Араванский районный автовокзал"

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На баланс государства возвращен центральный "Араванский автовокзал" общей площадью 0,33 га, расположенный в с. Араван по ул. Ош-3000. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в 2000-х годах территория автовокзала была передана незаконно 29 частным предпринимателям, которые в нарушение Закона КР "Об автомобильном транспорте" организовали на местах торговые помещения и осуществили полную реконструкцию стратегического объекта.

В процессе проверочных мероприятий владельцы добровольно передали объект на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) при КМ КР.


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URL: https://www.vb.kg/444028
Теги:
Араванский район, ГКНБ
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