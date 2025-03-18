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ГНС проводит рейды в сфере оборота немаркированных ГСМ

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Сотрудники ГНС осуществляют рейдовые мероприятия на территории города Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным,

рейдовый налоговый контроль направлен на выявление и пресечение незаконного оборота топлива, а также на обеспечение прозрачности в сфере реализации ГСМ. В ходе рейдов осуществляется мониторинг наличия обязательной маркировки на реализуемом топливе в соответствии с действующими требованиями законодательства.

ГНС напоминает, что при выявлении фактов отсутствия маркировки, физические и юридические лица несут ответственность, предусмотренную законодательством. Нарушение установленных норм влечет за собой применение мер воздействия в соответствии с Налоговым кодексом и иными нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/444029
Теги:
ГНС, ГСМ, рейд
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