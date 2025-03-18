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На Иссык-Куле задержан мужчина с 76 спичечными коробками гашиша

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На Иссык-Куле задержан мужчина с 76 спичечными коробками с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, задержание произведено на автодороге Балыкчы – Ананьево – Каракол, вблизи села Чон-Орукту.

"Установлено, что уроженец Иссык-Кульского района Б.А., 1992 года рождения, осуществлял попытку незаконного сбыта наркотического средства.

Отмечается, что в результате проведённого личного досмотра у задержанного обнаружены и изъяты 76 спичечных коробков, содержащих вещество, обладающее признаками наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса КР (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта). Изъятое вещество направлено на судебно-химическую экспертизу, по результатам которой установлено, что оно является гашишем.

Так, решением Каракольского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца".


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URL: https://www.vb.kg/444031
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, гашиш
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