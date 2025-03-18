Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 94.35 - 95.35

"С высокой трибуны можно морочить головы". Учительница ответила Байсалову

355  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Учительница одной из пригородных школ Бишкека Венера Бектурсунова в соцсети обратилась к министру образования Догдуркуль Кендирбаевой с критикой. В частности, она возмущена постоянными проверками школ и просит дать учителям спокойно работать.

По ее словам, сейчас нахождение в школе - пытка каждый день.

"Идёшь на работу- не знаешь чего ожидать . Что ещё придумали такого, чтобы добить учителя!!! Нет сил и желания дальше находиться в школе!!! Мы перестали творчески подходить к ,,любимой"работе, так как загрузили по самое ,,не хочу". Помимо того, что я перечислила в обязанности учителя, сейчас это ещё : и непонятные бесконечные дублирующиеся отчёты, списки, которые надо отправлять срочно ( а в это время учитель может находиться далеко за пределы дома и школы по своим делам); тетради наблюдений ( помимо воспитательных журналов); бесконечные непонятные проверки: то с районо, то с министерства, то с прокуратуры, то ещё какие- то гости. Про работу с родителями и детьми разного рода категорий и семей я уже молчу. Слово не скажи, молча поставь оценку. А если поставил двойку, значит вина учителя: не доработал или плохо работаешь. А нам нужны эти проблемы? Нет, конечно. Мы, учителя, тоже люди. И хотим спокойно жить. Поэтому мы молча поставим несчастную тройку.Так как у нас тоже есть семьи: муж, дети , хозяйство . Есть личная жизнь.

Мы заходим в кабинеты не давать знания детям, а проверять у детей форму , наличие всех учебных принадлежностей, чистоту в кабинете, привести в порядок документы надлежащие и со страхом на нервах ожидать комиссию. Как говорится : Без бумажки мы букашки". Им только бумажки подавай! А сколько это стоит здоровья, нервов?! Только проводили одну комиссию, только вздохнули- следующая на подходе. Чего ожидают проверяющие- большой вопрос!!! Если у учителя не будет свободного времени, откуда ему брать сил для творческой деятельности с детьми?! Ещё В.А. Сухомлинский писал: ,,Педагогическое творчество- сложный труд, требующий огромной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не сможет работать!" Как ещё ,,достучаться" до министра?! Вы своими проверками бесконечными добьётесь того, что из школы уйдут учителя, дающие, действительно,прочные знания. А молодежь после ,,всего этого" и не вздумает идти в школу. Молодежь пойдет туда, где меньше нервотрёпки и зарплата выше. Кто будет учить детей?!

Почему наши вышестоящие чиновники в гороно, районо молчат? Никто не желает выделиться, никому это не надо. Легче всю тяжесть работы перекласть на плечи школы? Они привыкли и молча сделают что надо? Так что ли???

Почему Вы, министр, не можете защитить , оберечь учителей? Мы требуем прекратить всевозможные проверки, ,,издевки" над учителями! Дайте спокойно работать!

Может быть после этой публикации меня уволят, но больше нет сил терпеть издевательства над нами! Очень хочется , чтобы это обращение дошло до министра образования!", - написала Венера Бектурсунова.

Под публикаций оставил комментарий Эдиль Байсалов.

"Вы правы во всём, кроме одного. Министр Кендирбаева, наоборот, борется со всем ненужным и нефункциональным и прочими издевательствами над нашими учителями. Совсем скоро вы и все остальные дорогие наши учителя в этом убедитесь", - написал зампред.

"С высокой трибуны можно говорить много и неправду, морочить головы людям, как, например, о зарплатах . Якобы учителя будут получать больше ста тысяч, и все захотят замуж за мужчин - учителей!!! Где это з/п? Если бы все было так гладко, как Вы красиво излагаете...Но ,к сожалению, картина выглядит удручающе!

Вы так говорите, потому что не знаете проблему изнутри! Проведите опрос обычных школьных учителей, и тогда услышите реальные отзывы.", - ответила ему учительница.

Оставил комментарий и начальник управления школьного образования Минобрнауки Бакыт Козуев.

"Одной из наших задач является сокращение административной нагрузки на учителей и создание условий для обучения и воспитания детей. Если к вам действительно часто приходят комиссии, проверки и поступают несвоевременные запросы, то мы просим предоставить конкретную информацию. Только зная детали, мы сможем разобраться в ситуации и пресечь возможные злоупотребления на местах", - написал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444032
Теги:
проверки, школа, Бишкек, учитель, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  