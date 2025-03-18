"С высокой трибуны можно морочить головы". Учительница ответила Байсалову

Учительница одной из пригородных школ Бишкека Венера Бектурсунова в соцсети обратилась к министру образования Догдуркуль Кендирбаевой с критикой. В частности, она возмущена постоянными проверками школ и просит дать учителям спокойно работать.

По ее словам, сейчас нахождение в школе - пытка каждый день.

"Идёшь на работу- не знаешь чего ожидать . Что ещё придумали такого, чтобы добить учителя!!! Нет сил и желания дальше находиться в школе!!! Мы перестали творчески подходить к ,,любимой"работе, так как загрузили по самое ,,не хочу". Помимо того, что я перечислила в обязанности учителя, сейчас это ещё : и непонятные бесконечные дублирующиеся отчёты, списки, которые надо отправлять срочно ( а в это время учитель может находиться далеко за пределы дома и школы по своим делам); тетради наблюдений ( помимо воспитательных журналов); бесконечные непонятные проверки: то с районо, то с министерства, то с прокуратуры, то ещё какие- то гости. Про работу с родителями и детьми разного рода категорий и семей я уже молчу. Слово не скажи, молча поставь оценку. А если поставил двойку, значит вина учителя: не доработал или плохо работаешь. А нам нужны эти проблемы? Нет, конечно. Мы, учителя, тоже люди. И хотим спокойно жить. Поэтому мы молча поставим несчастную тройку.Так как у нас тоже есть семьи: муж, дети , хозяйство . Есть личная жизнь.

Мы заходим в кабинеты не давать знания детям, а проверять у детей форму , наличие всех учебных принадлежностей, чистоту в кабинете, привести в порядок документы надлежащие и со страхом на нервах ожидать комиссию. Как говорится : Без бумажки мы букашки". Им только бумажки подавай! А сколько это стоит здоровья, нервов?! Только проводили одну комиссию, только вздохнули- следующая на подходе. Чего ожидают проверяющие- большой вопрос!!! Если у учителя не будет свободного времени, откуда ему брать сил для творческой деятельности с детьми?! Ещё В.А. Сухомлинский писал: ,,Педагогическое творчество- сложный труд, требующий огромной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не сможет работать!" Как ещё ,,достучаться" до министра?! Вы своими проверками бесконечными добьётесь того, что из школы уйдут учителя, дающие, действительно,прочные знания. А молодежь после ,,всего этого" и не вздумает идти в школу. Молодежь пойдет туда, где меньше нервотрёпки и зарплата выше. Кто будет учить детей?!

Почему наши вышестоящие чиновники в гороно, районо молчат? Никто не желает выделиться, никому это не надо. Легче всю тяжесть работы перекласть на плечи школы? Они привыкли и молча сделают что надо? Так что ли???

Почему Вы, министр, не можете защитить , оберечь учителей? Мы требуем прекратить всевозможные проверки, ,,издевки" над учителями! Дайте спокойно работать!

Может быть после этой публикации меня уволят, но больше нет сил терпеть издевательства над нами! Очень хочется , чтобы это обращение дошло до министра образования!", - написала Венера Бектурсунова.

Под публикаций оставил комментарий Эдиль Байсалов.

"Вы правы во всём, кроме одного. Министр Кендирбаева, наоборот, борется со всем ненужным и нефункциональным и прочими издевательствами над нашими учителями. Совсем скоро вы и все остальные дорогие наши учителя в этом убедитесь", - написал зампред.

"С высокой трибуны можно говорить много и неправду, морочить головы людям, как, например, о зарплатах . Якобы учителя будут получать больше ста тысяч, и все захотят замуж за мужчин - учителей!!! Где это з/п? Если бы все было так гладко, как Вы красиво излагаете...Но ,к сожалению, картина выглядит удручающе!

Вы так говорите, потому что не знаете проблему изнутри! Проведите опрос обычных школьных учителей, и тогда услышите реальные отзывы.", - ответила ему учительница.

Оставил комментарий и начальник управления школьного образования Минобрнауки Бакыт Козуев.

"Одной из наших задач является сокращение административной нагрузки на учителей и создание условий для обучения и воспитания детей. Если к вам действительно часто приходят комиссии, проверки и поступают несвоевременные запросы, то мы просим предоставить конкретную информацию. Только зная детали, мы сможем разобраться в ситуации и пресечь возможные злоупотребления на местах", - написал он.