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ГКНБ задержан депутат Бишкекского горкенеша

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемых с использованием аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, где злоумышленники представляются высокопоставленными должностными лицами государственных органов.

В этой связи органами национальной безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами ведется системная работа по выявлению и пресечению подобных фактов, а также принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба пострадавшим.

В ходе проводимой работы установлен факт мошенничества со стороны депутата Бишкекского городского кенеша М. у А., который для финансирования своей предвыборной кампании в октябре 2024 года, используя мессенджер "WhatsApp" и представляясь заместителем председателя кабинета министров - председателем ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, путем обмана завладел денежными средствами сопартийца в размере 30 000 долларов США.

По данному факту ГКНБ было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, в рамках которого депутат Бишкекского городского кенеша М. у А. был задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение, а 17 марта 2025 года применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

ГКНБ призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы для принятия предусмотренных законом мер.

Под инициалы М. у А. из депутатов БГК подходит только Мусагул уулу Амантур.


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URL: https://www.vb.kg/444033
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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