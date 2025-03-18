ГКНБ задержан депутат Бишкекского горкенеша

В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемых с использованием аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, где злоумышленники представляются высокопоставленными должностными лицами государственных органов.

В этой связи органами национальной безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами ведется системная работа по выявлению и пресечению подобных фактов, а также принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба пострадавшим.

В ходе проводимой работы установлен факт мошенничества со стороны депутата Бишкекского городского кенеша М. у А., который для финансирования своей предвыборной кампании в октябре 2024 года, используя мессенджер "WhatsApp" и представляясь заместителем председателя кабинета министров - председателем ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, путем обмана завладел денежными средствами сопартийца в размере 30 000 долларов США.

По данному факту ГКНБ было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, в рамках которого депутат Бишкекского городского кенеша М. у А. был задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение, а 17 марта 2025 года применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

ГКНБ призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы для принятия предусмотренных законом мер.

Под инициалы М. у А. из депутатов БГК подходит только Мусагул уулу Амантур.