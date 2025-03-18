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ГКНБ задержал гражданина Узбекистана за контрабанду гашиша

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- Бермет Таалайбекова
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Задержан активный член международной наркогруппировки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, гражданин Узбекистана Д.Ж.Н. 1997 г.р. организовал устойчивый канал переброски наркотиков из Кыргызской Республики на территорию Республики Узбекистан через слабо охраняемые участки госграницы. Так, при очередной попытке переброски 1 кг наркотического средства "гашиш" он был задержан.

По результатам следственных действий задержанный водворён в ИВС.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/444034
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Узбекистан, Кыргызстан
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