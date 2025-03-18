Кыргызстан и Китай укрепляют партнёрство в сфере СМИ и медиа

В городе Пекин состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Актилек Мусаевой с генеральным директором информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере средств массовой информации, а также дальнейшего укрепления взаимодействия в области СМИ, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Стороны выразили заинтересованность в расширении партнерства в сфере медиа, в том числе путем реализации совместных проектов, обмена опытом и проведения мероприятий, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем.