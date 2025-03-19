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Эдуард Кубатов будет покорять новую вершину

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов рассказал журналистам о важном событии в мире альпинизма страны. По его словам, член национальной сборной по альпинизму и скалолазанию Асель Байбагышева в настоящее время готовится к восхождению на Эверест и может стать первой кыргызстанкой, покорившей эту вершину. В то же время Кубатов сообщил, что сам отправляется в экспедицию на Анапурну, одну из самых сложных гор, с целью продолжить развитие альпинизма в Кыргызстане.

"Сегодня - один из самых значимых и знаменательных дней для всего кыргызского альпинистского сообщества. Мы с гордостью и радостью официально объявляем о крупнейших международных альпинистских проектах Кыргызстана, которые станут важным этапом в развитии нашего спорта и укрепят позиции страны на мировой альпинистской арене.

Прежде всего, хочется отметить Аселю Байбагышеву - члена национальной сборной Кыргызстана, одну из самых известных, выдающихся и талантливых кыргызских альпинисток. Она уже давно зарекомендовала себя как сильная, целеустремлённая спортсменка, и теперь перед ней стоит новая, по-настоящему историческая цель. В ближайшие недели Асель отправится в экспедицию на высочайшую вершину мира - Эверест. Её восхождение начнётся 14 апреля, и если всё сложится успешно, она станет первой кыргызской женщиной, покорившей эту легендарную вершину.

Это событие будет иметь огромное значение не только для кыргызского альпинизма, но и для всей страны. Мы станем свидетелями новой главы в истории национального спорта, ведь до сих пор ни одной кыргызской женщине не удавалось достичь вершины Эвереста. Даже в советское время, когда альпинизм активно развивался, не было случаев, чтобы представительница Кыргызстана поднималась на эту гору. Поэтому успех Асели станет не просто личным достижением, а историческим прорывом, который вдохновит новые поколения альпинистов и спортсменов.

Особенно символично, что это восхождение состоится в год 100-летия кыргызского спорта. В 2025 году мы отмечаем вековой юбилей спортивных достижений нашей страны, и восхождение на Эверест станет частью этого праздника. Этот проект посвящается не только Кыргызстану и его независимости, но и всем тем, кто вкладывает силы и душу в развитие отечественного спорта.

Кроме того, нас ждёт ещё одно важное событие. Уже 20 марта, буквально через два дня, я отправляюсь в экспедицию, в рамках которой планирую совершить восхождения на сразу две легендарные вершины - Аннапурну и К2.

Аннапурна, высотой 8091 метр, и К2, высотой 8611 метров, считаются одними из самых сложных и опасных гор в мире. Их покорение требует не только выдающейся физической подготовки, но и огромной силы духа, выдержки и мастерства.

Моя экспедиция продлится несколько месяцев. С марта по август я буду находиться в Гималаях, Непале и Каракоруме, Пакистане, и приложу все усилия, чтобы успешно покорить эти вершины. Для меня это не просто спортивный вызов - каждое восхождение я посвящаю Кыргызстану, его независимости, и, конечно же, 100-летию кыргызского спорта. Я верю, что наши достижения вдохновят молодёжь, привлекут внимание к кыргызскому альпинизму и покажут всему миру, что наша страна воспитывает сильных, смелых и целеустремлённых людей.

Сколько альпинистов в Кыргызстане?

На данный момент членами Федерации альпинизма Кыргызстана являются порядка 700 человек. Мы ставим перед собой цель довести число профессионально подготовленных спортсменов до ста, и тогда, я уверен, развитие нашего спорта выйдет на новый уровень.

Сейчас с гордостью могу сказать, что у нас появились первые девять кандидатов в мастера спорта, а также первые мастера спорта и мастера спорта международного класса по альпинизму. Эти звания получают мои товарищи, члены национальной и молодежной сборных Кыргызстана.

В каком году была основана Федерация альпинизма КР?

Федерация была создана ещё в 60-х годах и является одной из старейших в стране. В 1994 году, после обретения независимости Кыргызстаном, она была пересоздана, а в 2022 году перешла на обновленный формат работы.

Когда я стал президентом Федерации альпинизма, мы привели её устав в соответствие с международной олимпийской хартией, и теперь федерация функционирует в новом формате. В её составе представлено девять горных видов спорта, включая альпинизм, спорт клайминг и скайраннинг. Также Федерация курирует два олимпийских вида спорта: спортклайминг (летний) и ски-маунтинеринг (зимний)", - заключил Кубатов


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URL: https://www.vb.kg/444040
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