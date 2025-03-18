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В ЦИК обсудили изменения в законодательстве для избирателей с инвалидностью

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В Центральной избирательной комиссии прошло заседание рабочей группы по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью, сообщает пресс-служба ЦИК. Основное внимание было уделено предложениям по изменению механизма выборов депутатов Жогорку Кенеша, инклюзивности избирательной системы и расширению прав лиц с инвалидностью, а также граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях.

На заседании были рассмотрены проект Конституционного закона "О внесении изменений в Конституционный закон Кыргызской Республики о выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша", а также предложения миссии ОБСЕ/БДИПЧ по избирательным правам определённых категорий избирателей.

Благодаря активной работе по обеспечению избирательных прав граждан Кыргызстан достиг значительных успехов в повышении инклюзивности избирательного процесса. Международные организации высоко оценили принятые меры, включая введение квот для кандидатов с инвалидностью и снижение избирательного залога на выборах в Жогорку Кенеш.

В преддверии предстоящих выборов рабочая группа предложила усилить работу по обеспечению доступности избирательных участков, повышению осведомлённости избирателей отдельных категорий и улучшению механизмов голосования.


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URL: https://www.vb.kg/444042
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, ЛОВЗ
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