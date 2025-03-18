Бишкекчан приглашают в фан-зону на матч "Узбекистан – Кыргызстан"

20 марта в Бишкеке на площади им. Т. Усубалиева откроется фан-зона "ЛЕГЕНДА" для просмотра выездного матча "Узбекистан – Кыргызстан". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, фан-зона начнёт работу в 19:00. Болельщиков ждёт шоу-программа с участием звёзд кыргызской эстрады. Вход свободный. Трансляция матча стартует в 22:00.

Организаторами мероприятия выступают мэрия Бишкека, Кыргызский футбольный союз и его партнёры.

Горожан и гостей столицы приглашают провести вечер в атмосфере футбола и поддержать сборную Кыргызстана.