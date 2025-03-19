Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.57 - 94.57

В КР упростили выдачу виз и разрешений для иностранных граждан

177  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан запустил пилотный проект по оформлению "Единого разрешения" по принципу "Одного окна", который значительно упрощает и ускоряет процесс получения документов для иностранных граждан, сообщает пресс-служба МИД. По ее данным, теперь вместо традиционного многоэтапного процесса, занимавшего 3–4 недели, разрешение можно получить всего за 7 рабочих дней через портал "Электронная виза".

Новая система уже показала высокую эффективность: за два месяца одобрено более 5 тысяч заявок – в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сборы за выдачу разрешений выросли в пять раз. Введение прозрачной процедуры снижает административные барьеры, повышает инвестиционную привлекательность страны и минимизирует коррупционные риски.

Упрощенные правила также способствуют легализации иностранных работников, увеличению налоговых поступлений и повышению миграционной безопасности. Кроме того, теперь желающие могут оформить визу в течение одного рабочего дня по срочному тарифу.

Министерство рекомендует иностранным гражданам избегать услуг посредников и получать информацию только через официальные каналы, включая горячую линию и страницы Консульского департамента в соцсетях.

Для получения официальной информации Министерство просит обращаться на горячую линию по номерам:

∙ +996 999 312 002 (режим работы: 24/7)

∙ +996 703 42 88 65 (Визовый центр)

Кроме того, для удобства пользователей, на официальных страницах Консульского департамента Министерства в Instagram (@visacenterkg) размещены видео- и фотоинструкции по пользованию порталом "Электронная виза".

Для получения подробной информации и оперативной помощи обращайтесь по указанным номерам или по адресу: г.Бишкек,

ул. Тоголок-Молдо 10.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444047
Теги:
виза, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  