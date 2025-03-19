В КР упростили выдачу виз и разрешений для иностранных граждан

Кыргызстан запустил пилотный проект по оформлению "Единого разрешения" по принципу "Одного окна", который значительно упрощает и ускоряет процесс получения документов для иностранных граждан, сообщает пресс-служба МИД. По ее данным, теперь вместо традиционного многоэтапного процесса, занимавшего 3–4 недели, разрешение можно получить всего за 7 рабочих дней через портал "Электронная виза".

Новая система уже показала высокую эффективность: за два месяца одобрено более 5 тысяч заявок – в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сборы за выдачу разрешений выросли в пять раз. Введение прозрачной процедуры снижает административные барьеры, повышает инвестиционную привлекательность страны и минимизирует коррупционные риски.

Упрощенные правила также способствуют легализации иностранных работников, увеличению налоговых поступлений и повышению миграционной безопасности. Кроме того, теперь желающие могут оформить визу в течение одного рабочего дня по срочному тарифу.

Министерство рекомендует иностранным гражданам избегать услуг посредников и получать информацию только через официальные каналы, включая горячую линию и страницы Консульского департамента в соцсетях.

Для получения официальной информации Министерство просит обращаться на горячую линию по номерам:

∙ +996 999 312 002 (режим работы: 24/7)

∙ +996 703 42 88 65 (Визовый центр)

Кроме того, для удобства пользователей, на официальных страницах Консульского департамента Министерства в Instagram (@visacenterkg) размещены видео- и фотоинструкции по пользованию порталом "Электронная виза".

Для получения подробной информации и оперативной помощи обращайтесь по указанным номерам или по адресу: г.Бишкек,

ул. Тоголок-Молдо 10.