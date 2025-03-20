В КР для импорта пестицидов поставщики должны получить разовую лицензию

В Кыргызстане для импорта пестицидов из третьих стран поставщики пестицидов должны получить разовую лицензию.

Для получения разовой лицензии поставщики должны через "Tulpar System" - информационную систему "Единого окна" (http://swis.trade.kg) в Центре обслуживания предпринимателей подать заяву в Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Департамент химизации, защиты и карантина растений в соответствии с постановлением Правительства КР выдаёт экспертное заключение.

Экспертное заключение через систему "Единое окно" направляется в Министерство экономики и коммерции КР. На основании данного заключения Министерство экономики и коммерции выдаёт разовую лицензию на ввоз пестицидов.

Лицензия оформляется на зарегистрированные пестициды (средства защиты растений), в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования".