В Синьцзяне состоялось открытие кыргызско-китайского контрольного склада

Заместитель председателя кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия крупнейшего надзорного склада в Улучатском улусе Кызыл-Суйского Кыргызского автономного округа Китая.

Данный склад построен совместно ОсОО "Бай Дыйкан" и Китайской государственной корпорацией и занимает общую площадь 13 гектаров. Его 7,6 гектара используются для строительства, а инвестиции в проект составляют 8,3 миллиона долларов США.

Логистический узел регулирует поток грузов, проходящих через пограничные пункты пропуска "Торугарт" и "Иркештам", соединяя их с сухопутным портом "Иркештам" в Китае. Это снижает затраты на транспортировку, ускоряет таможенное оформление и создает благоприятные условия для хранения и распределения товаров.

На складе имеется современная фитосанитарная и карантинная лаборатория, склады и ангары, функционирующие с разрешения Главного таможенного управления Китая, карантинная зона для товаров, нуждающихся в дополнительной проверке, посты для таможенных процедур, а также специально отведенные зоны для переработки и упаковки продукции. Кроме того, функционируют административные и офисные здания, автостоянки, разгрузочные площадки, система безопасности.

Запуск контрольного склада позволит кыргызским фермерам беспрепятственно выйти на китайский рынок. Это позволит увеличить объем сельскохозяйственного производства и увеличить доходы фермеров.

В настоящее время из Кыргызстана в Китай экспортируются в основном садовые культуры, кукуруза и пшеница. В ближайшее время планируется поставка в Китай и других видов агропромышленной продукции

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