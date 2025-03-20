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В Кыргызском футбольном союзе стартовал курс для начинающих тренеров

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызском футбольном союзе (КФС) начался обучающий курс для начинающих тренеров на получение сертификата категории "D".

На открытии курса выступил вице-президент КФС Нурдин Букуев, который пожелал участникам успехов и подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов для развития детско-юношеского футбола в стране.

В обучении участвуют 21 человек. В течение трех дней они пройдут теоретические и практические занятия под руководством главного инструктора Валерия Юрьевича Березовского.

Курс продлится до 20 марта, по его завершении участники получат официальные сертификаты, подтверждающие их квалификацию.


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URL: https://www.vb.kg/444061
Теги:
футбол
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