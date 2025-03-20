Фил Фоден признал, что текущий сезон "Манчестер Сити" - "не нормальный"

Звезда футбольного клуба "Манчестер Сити" Фил Фоден признался, что трудности клуба в этом сезоне являются необычными и заставили его еще больше ценить прошлые успехи. Действующие чемпионы Премьер-лиги, которые в последние годы доминировали в английском футболе, оказались в непривычной ситуации, испытывая проблемы в гонке за титул.

Говоря о нестабильной форме команды, Фоден отметил, что их выступления не соответствуют привычно высоким стандартам. "Так что я точно буду наслаждаться, если выиграю еще больше трофеев в будущем", - заявил 24-летний полузащитник, подчеркнув, что этот сезон дал ему новый взгляд на победы.

В этом году "Сити" уже потерпел неудачи в борьбе за трофеи, не сумев выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и отстав в Премьер-лиге. В настоящее время команда Пепа Гвардиолы занимает пятое место в таблице и столкнулась с серьезными трудностями в борьбе за путевку в Лигу чемпионов следующего сезона, что делает кампанию в Кубке Англии еще более важной.

Несмотря на проблемы, Фоден остается оптимистичным и уверен, что команда может исправить ситуацию. Он подчеркнул важность попадания в первую четверку и успеха в Кубке Англии, чтобы спасти сезон. "Я считаю, что если мы выиграем Кубок Англии и попадем в топ-4, это спасет неудачный сезон", - признался он.

Впереди у "Манчестер Сити" важные матчи, и команде необходимо вернуть победный настрой, чтобы достойно завершить сезон. Фоден и его партнеры по команде полны решимости бороться до конца, чтобы сохранить шансы на крупные трофеи в следующем сезоне.