Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.15 - 94.15

Олександр Усик поддержал новую боксерскую лигу

183  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Олександр Усик выразил поддержку новой боксерской лиге "TKO Boxing", которая нацелена на революцию в профессиональном боксе, предлагая структуру, схожую с UFC.

Хотя Усик пока не получил приглашение присоединиться к лиге, он остаётся открытым к такому предложению. Он заявил, что он и его команда серьёзно рассмотрят возможность участия, если им будет предложено. Лига должна стартовать в сентябре с боем между Канело Альваресом и Терренсом Кроуфордом.

Тем временем Всемирная боксёрская организация (WBO) официально приказала Усика защитить свой титул чемпиона мира в тяжёлом весе против временного чемпиона Джозефа Паркера. Обе стороны имеют 30 дней для переговоров по условиям боя, иначе встреча перейдёт к аукциону. Это решение усложняет предыдущие обсуждения о возможном реванше Усика с Дэниелом Дюбуа, которого Усик победил в 2023 году.

Усик в свои 38 лет уже намекнул, что может завершить карьеру после ещё двух боёв, при этом у него есть амбиции перейти в кино. Он недавно получил роль в одном фильме, где исполнил роль легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Однако до завершения карьеры Усик намерен укрепить свою наследие в боксе, с возможными боями против Паркера и, возможно, Дюбуа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444065
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  