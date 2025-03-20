Олександр Усик поддержал новую боксерскую лигу

Чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Олександр Усик выразил поддержку новой боксерской лиге "TKO Boxing", которая нацелена на революцию в профессиональном боксе, предлагая структуру, схожую с UFC.

Хотя Усик пока не получил приглашение присоединиться к лиге, он остаётся открытым к такому предложению. Он заявил, что он и его команда серьёзно рассмотрят возможность участия, если им будет предложено. Лига должна стартовать в сентябре с боем между Канело Альваресом и Терренсом Кроуфордом.

Тем временем Всемирная боксёрская организация (WBO) официально приказала Усика защитить свой титул чемпиона мира в тяжёлом весе против временного чемпиона Джозефа Паркера. Обе стороны имеют 30 дней для переговоров по условиям боя, иначе встреча перейдёт к аукциону. Это решение усложняет предыдущие обсуждения о возможном реванше Усика с Дэниелом Дюбуа, которого Усик победил в 2023 году.

Усик в свои 38 лет уже намекнул, что может завершить карьеру после ещё двух боёв, при этом у него есть амбиции перейти в кино. Он недавно получил роль в одном фильме, где исполнил роль легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Однако до завершения карьеры Усик намерен укрепить свою наследие в боксе, с возможными боями против Паркера и, возможно, Дюбуа.