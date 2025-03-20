Тренер Хабиба Нурмагомедова объяснил, почему Ислам Махачев - лучший ученик

В недавнем интервью тренер Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендез, объяснил, почему считает Ислама Махачева лучшим "учеником" среди других бойцов. Мендез, который тесно работает с обоими спортсменами, подчеркнул дисциплину, трудолюбие и способность Махачева быстро усваивать техники и стратегии.

По словам Мендеза, Махачев обладает уникальной сосредоточенностью и решимостью, что позволяет ему эффективно внедрять уроки, полученные на тренировках, делая его исключительным бойцом. Он описал Махачева как человека, который постоянно стремится к совершенствованию и никогда не останавливается на достигнутом, что отличает его от других атлетов в зале.

Хотя наследие Хабиба как доминирующего чемпиона бесспорно, Мендез отметил, что подход Махачева к обучению и его способность адаптироваться к новым вызовам стали ключом к его стремительному восхождению в UFC и успехам в легком весе.