Посол Гандилов: Пусть светлый Нооруз принесет благополучие всем народам

Несмотря на то, что название этого яркого праздника у разных народов звучит по-своему, хотя оно и близко по звучанию, он испокон веков отражает духовное величие каждого этноса и непрерывную связь времён и поколений, символизирует обновление, пробуждение природы, толерантность, всепрощение.

На прием, организованный посольством, пришли друзья Азербайджана – видные кыргызские политики, бизнесмены, деятели культуры, науки, представители аккредитованного в Бишкеке зарубежного дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры, общественных организаций.

Открывая вечер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Азербайджан в Кыргызстане Латиф Гандилов напомнил, что Новруз (так называется этот праздник в Азербайджане) – очень древний и почитаемый многими народами день.

- И нам очень приятно, что близкие друзья Азербайджана пришли сегодня на наш общий праздник, чтобы отметить его вместе с нами, – сказал он, пожелав всем здоровья, благополучия, удачи и успехов. - Пусть этот светлый праздник принесет счастье и радость всем народам.

- Как известно, прошлый год был непростым, общемировая ситуация очень сложная, хотя были, конечно, и хорошие моменты. Азербайджан, например, успешно провел глобальный форум по климату СОР29, который еще больше укрепил позиции Азербайджана на международной арене и свидетельствовал о росте влияния и уважения к Азербайджану, - отметил Латиф Гандилов. – Мы также успешно продолжали сложные переговоры с армянской стороной, которые идут с октября 2022 года. За это время Азербайджан представил 12 проектов по урегулированию, нормализации отношений. И, можно сказать, что в августе прошлого года мы добились определенных успехов, хотя армянская сторона, как всегда, затягивала переговорный процесс. Известно, что некоторые страны интенсивно вооружали армянскую сторону, что, конечно, не способствовало нормализации отношений. Государство, которое стремится к миру, не должно думать о вооружении, а должно быть нацелено на подписание мирного документа.

Посол Гандилов остановился на двух принципиально важных моментах. Он пояснил, что Азербайджан предлагал Армении изменить свою Конституцию, поскольку в ней есть пункты о прямых территориальных претензиях к Азербайджану. Азербайджан также с первого дня переговорного процесса поставил и другую важную задачу – упрощение Минской группы ОБСЕ, переговоры должны вестись без посредников, только между двумя сторонами. За 30 лет посредники только затягивали урегулирование мирного процесса. И время, и история показали, что Азербайджан был прав, отказавшись от посредников в лице Минской группы ОБСЕ.

- Нам нужны мир и гарантии, чтобы армянская сторона никогда не выдвигала нам ни политические, ни территориальные претензии, - сказал посол.

Как отметил Латиф Гандилов, президентом Ильхамом Алиевым 2025 год объявлен в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета.

- Этот год для азербайджанского народа сверхважный год. В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конституции, автором которой был общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Конституция дала азербайджанскому народу все – независимость, свободу, армию, демократические ценности. А самое главное – она сплотила народ, дала ему возможность обеспечить свою территориальную целостность. Не могу не отметить, что свою Конституцию мы сознательно привели в соответствие с международными нормами и требованиями, - сказал посол Азербайджана.

- Еще раз поздравляю всех с нашим общим праздником. Вспоминаются трогательные слова великого сына азербайджанского народа, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сказанные им во время празднования Новруза: "Пусть наше дерево не высохнет, вода в наших реках не истощится, а свет в домах никогда не погаснет!".

- Этот праздник сегодня отмечается во многих странах, символизируя стремление к миру, благополучию, толерантности и всепрощению. Он объединяет многие народы мира и давно приобрел статус Международного дня. Нооруз продолжает традиции предков, приумножая дружбу и мир между всеми этносами, углубляя культурно-гуманитарное взаимодействие между странами. Позвольте поздравить вас с праздником весны и обновления, - приветствовал гостей директор департамента международных организаций МИД Кыргызстана Мелис Мамадалиев.

- Этот праздник не случайно считается днем обновления. К нему заранее готовятся: убирают дома, красиво наряжаются, прощают все обиды, готовят вкусную еду. Отрадно отметить, что в преддверии этого праздника благодаря политической воле глав Кыргызстана и Таджикистана подписан договор о государственной границе между нашими странами. Это поставило точку в вековом споре, который существовал между двумя народами, - сказал посол Таджикистана в Кыргызстане, дуйаен дипломатического корпуса Назирмад Ализода.

- Нооруз - это праздник весны, возрождения, изобилия, благополучия и доброты. Как только его шаги касаются земли, мир наполняется чистотой, красотой и счастьем. В этом году он совпал с большим мусульманским праздником Рамазан, а это - благодатное совпадение. Ни время, ни расстояние не помеха, когда по-настоящему дружишь, когда есть что сказать хорошее друг другу. Пусть нам всем сопутствует успех, и царят вечная дружба и мир между народами, - сказал председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбет Матубраимов.

Атмосфера в большом зале отеля "Хаятт", где проходил прием, была по-настоящему праздничной от прозвучавших пожеланий, дружеских улыбок, совместных фото, огромных букетов прекрасных цветов, мелодичных и ритмичных азербайджанских танцев. И, конечно, национальных блюд и вкусной сладкой выпечки. Королем же праздничного стола был, конечно же, по традиции плов. А главным украшением - проросшая пшеница, которая считается символом весны, обновления природы и достатка.