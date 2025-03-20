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Матч Узбекистан - Кыргызстан покажут на Старой площади в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке 20 марта 2025 года в 19.00 на площади имени Усубалиева (Старая площадь) для болельщиков футбола организуют фан-зону под открытым небом для просмотра выездного матча Узбекистан - Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, горожан и гостей столицы будет ждать насыщенная шоу-программа с участием звезд кыргызской эстрады. Организаторами мероприятия выступила мэрия Бишкека совместно с Кыргызским футбольным союзом и его партнерами.

Столичная мэрия приглашает всех горожан поддержать сборную Кыргызстана и провести вечер в кругу единомышленников.

Вход на мероприятие свободный, начало работы фан-зоны в 19.00, матч стартует в 22.00.

Напомним, сборная Кыргызстана сыграет в Ташкенте против команды Узбекистана, а 25 марта - в Бишкеке с футболистами из Катара.


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URL: https://www.vb.kg/444072
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