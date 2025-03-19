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Зачем Орунбекову трудоустраивать западных пропагандистов?

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- Канат Кожоев
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"Азаттыковцы" и им подобные и без поддержки не пропадут. Они – матёрые акулы антикыргызской пропаганды. Такие не утонут ни при каком раскладе.

14 марта президент США Дональд Трамп в рамках своих "страшных" нововведений и реформ подписал указ о ликвидации информационных агентств, которые счёл ненужными, а в чём-то даже вредными. Среди них – "Голос Америки" и "Радио "Свобода". Второе (в кыргызском варианте – "Радио "Азаттык") до недавнего времени было весьма популярно в Кыргызстане. С ним безуспешно боролись местные чиновники, то приостанавливая его кипучую деятельность, то пытаясь закрыть, то снова давая зелёный свет. Трамп почти покончил с ним одним росчерком пера.

Стоит ли плакать по этому поводу? Кое-кто на Западе уверен, что стоит. И не только плакать, но и принять самое активное участие в судьбе сокращённых и оставшихся без американских харчей "несчастных" пропагандистов. С Западом всё более-менее ясно: "Свобода" ("Азаттык") – исключительно западное детище, созданное и финансировавшееся с вполне определёнными целями. Неясно с главной информационной политикой администрации президента Кыргызстана Дайырбеком Орунбековым, который отчего-то вдруг тоже встревожился и распережевался по поводу предполагаемого закрытия "Радио "Азаттык".

Комментируя ситуацию на своей странице в Фейсбуке, господин Орунбеков высказался так: "Возможно, наши коллеги, работающие там, потеряют работу. Мы заявляем о своей готовности оказать всестороннюю поддержку нашим коллегам. Мы не оставим опытных журналистов без работы и будем содействовать применению их опыта и знаний в направлениях, полезных для страны. Мы постараемся создать условия для продолжения их деятельности на новых платформах".

Как-то странно Дайырбек мырза понимает журналистскую солидарность. И странно, что он коренным образом изменил свою позицию: не он ли совсем ещё недавно жёстко критиковал "Азаттык", который наряду с телеканалом "Апрель" часто распространяет заведомо ложную информацию?

Издание "Азаттык" регулярно путает свободу с вседозволенностью. Журналистикой там и не пахло с самого дня основания: журналистика и голимая пропаганда – это тоже разные вещи. Первая предполагает правдивое информирование читателя/зрителя/слушателя о событиях, происшествиях и явлениях. Вторая – распространение информации (зачастую в виде слухов) с целью формирования выгодного кому-то общественного мнения. Элементами пропаганды, чего уж скрывать, сейчас так или иначе пользуются практически все СМИ: пришло время гибридных войн, в которых далеко не последнее место отводится войнам информационным.

Но строить свою деятельность целиком и полностью на антигосударственной и антинародной пропаганде – это уже совсем не журналистика. Это грозное антикыргызское оружие, которому Дайырбеку Орунбекову пока, увы, нечего противопоставить.

"Азаттык" и филиалы "Радио "Свобода" по всему миру работают по одному принципу, по одной схеме, с одной целью, и финансируются из одного кармана. Главная задача – максимально расшатать общественно-политические устои. Посеять ветер, в итоге получить бурю, заставить страну плясать под чужую незатейливую мелодию и петь с чужого голоса. Медленно, но верно рушить государственность и государство, потихоньку превращая его в придаток сильного кукловода, чьих ушей за лозунгами о "свободе" сразу и не заметишь.

Так называемые "революции" в Кыргызстане – и антиакаевская, и антибакиевская – на поверку оказавшиеся переворотами со сменой шила на мыло – прошли при активном подстрекательстве "независимых журналистов". И журналисты эти с упорством, достойным лучшего применения, продолжают качать ситуацию, то и дело ставя Кыргызстан на грань гражданской (если не межгосударственной) войны. Они (в том числе) едва не стравили кыргызов с таджиками сразу после затяжного вооружённого конфликта осенью 2022 года, подав информацию таким образом, будто во всём виновата кыргызская сторона. Они будоражили народ бреднями об участии российских политтехнологов в приходе к власти Садыра Жапарова…

В одном Орунбеков, безусловно, прав. "Азаттыковцы" и иже с ними – пропагандисты опытные. Чётко знающие своё дело, привыкшие к тому, что оно щедро оплачивается западными кураторами. Их перья заточены на выгодное западу освещение событий. В этом они действительно преуспели. Но если журналист Орунбеков всерьёз предполагает, что журналистов "Азаттыка" можно перековать и пристроить на службу Кыргызстану, - он сильно ошибается. Сколько прозападного пропагандиста ни корми, он всё равно смотрит туда, где кормят сытнее и вкуснее. Каждому из них, по большому счёту, неинтересно, что будет с Кыргызской Республикой и будет ли она вообще.

И беспокоиться о них не надо. Они не пропадут – именно благодаря своей опытности и матёрости в отстаивании чужих интересов. Для них остаётся тот же ресурс "Темиров LIVE", которому последнее время лайв из кайф – тепло, сухо и денежно. Вряд ли "главный расследователь" откажет в приёме на доходную и непыльную работёнку опытным коллегам, отодвинутым от американской кормушки. И Темиров, и "Азаттык", и сбежавшая из страны "расследовательница" Саралаева голодными не останутся и всегда будут востребованы, даже если Трампу вдруг вздумается окончательно перекрыть им кислород. В Испании ещё томится в ожидании реванша Алмазбек Атамбаев, и в самом Кыргызстане затаилось немало обиженных, жаждущих отмщения и не жалеющих средств на антигосударственную пропаганду.

Господину Орунбекову лучше бы вспомнить о патриотически настроенных, грамотных и не менее опытных журналистах, которые могли бы принести неоценимую пользу в информационной войне. Их-то, кроме родного государства, поддержать некому. Вот они-то в свою очередь могли бы поддержать Дайырбека мырзу в битве, которую он пока, к сожалению, проигрывает.


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URL: https://www.vb.kg/444076
Теги:
президент, радио, США, Дональд Трамп, Кыргызстан, журналисты, Свобода слова
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