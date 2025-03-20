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Кыргызстанцы примут участие в турнире "Barys Fighting Championship"

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- Самуэль Деди Ирие
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9 мая этого года Алматы примет дебютный турнир "Barys Fighting Championship", на котором состоятся захватывающие кулачные бои с участием сильнейших бойцов ряда стран мира. Будут спортсмены и из Кыргызстана. Это событие обещает стать важной вехой в мире боевых искусств в Центральной Азии.

В рамках турнира кыргызстанские бойцы сразятся с представителями других стран:

Самат "Кыргыз" Абдырахманов (Кыргызстан) встретится с Васифом Аббасовым (Азербайджан) в весовой категории до 71 кг.

Абдурахман "Азиат" Абдурахманов (Кыргызстан) будет бороться с Ерасылом Акранбеком (Казахстан) в весовой категории до 71 кг.

Тимурлан "Барс" Пирматов (Кыргызстан) сразится с Адильжаном Сандибековым (Казахстан) в весовой категории до 71 кг.

Марсель "в любое время" Нурланбек уулу (Кыргызстан) встретится с Александром Бадалянцем (Россия) в весовой категории до 66 кг.


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URL: https://www.vb.kg/444077
Теги:
Казахстан, смешанные бои, Кыргызстан
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