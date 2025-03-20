Кыргызстанцы примут участие в турнире "Barys Fighting Championship"

9 мая этого года Алматы примет дебютный турнир "Barys Fighting Championship", на котором состоятся захватывающие кулачные бои с участием сильнейших бойцов ряда стран мира. Будут спортсмены и из Кыргызстана. Это событие обещает стать важной вехой в мире боевых искусств в Центральной Азии.

В рамках турнира кыргызстанские бойцы сразятся с представителями других стран:

Самат "Кыргыз" Абдырахманов (Кыргызстан) встретится с Васифом Аббасовым (Азербайджан) в весовой категории до 71 кг.

Абдурахман "Азиат" Абдурахманов (Кыргызстан) будет бороться с Ерасылом Акранбеком (Казахстан) в весовой категории до 71 кг.

Тимурлан "Барс" Пирматов (Кыргызстан) сразится с Адильжаном Сандибековым (Казахстан) в весовой категории до 71 кг.

Марсель "в любое время" Нурланбек уулу (Кыргызстан) встретится с Александром Бадалянцем (Россия) в весовой категории до 66 кг.