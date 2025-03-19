Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.57 - 94.57

Экс-мэр Оша незаконно приватизировал детсад. ГКНБ вернул его госуда﻿рству

179  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В результате проверочных мероприятий детский сад в Сын-Ташском айылном аймаке Ысык-Атинского района Чуйской области передан на баланс государства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, дошкольное учреждение на 140 мест было незаконно приватизировано в 2005 году бывшим мэром Оша Сатывалды Чырмашев, который занимал этот пост в 2003 году.

Благодаря принятым мерам государству возвращена территория площадью 0,53 га и здание площадью 1094 кв. м, расположенные в селе Советская по улице Новая, 19а.

14 марта 2025 года детский сад передан на баланс Сын-Ташского айыл окмоту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444081
Теги:
детский сад, Ош, Чуйская область, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  