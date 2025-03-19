В результате проверочных мероприятий детский сад в Сын-Ташском айылном аймаке Ысык-Атинского района Чуйской области передан на баланс государства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, дошкольное учреждение на 140 мест было незаконно приватизировано в 2005 году бывшим мэром Оша Сатывалды Чырмашев, который занимал этот пост в 2003 году.

Благодаря принятым мерам государству возвращена территория площадью 0,53 га и здание площадью 1094 кв. м, расположенные в селе Советская по улице Новая, 19а.

14 марта 2025 года детский сад передан на баланс Сын-Ташского айыл окмоту.