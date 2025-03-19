Ташиев показал участки на границе, которые были обменены с Таджикистаном

Заместитель председателя Кабмина Камчыбек Ташиев рассказал депутатам Жогорку Кенеша детали обмена территориями по Договору о кыргызско-таджикской границе.

Как сказал Ташиев, работа началась в декабре 2002 года. Во время переговоров правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали 45 протоколов, топографические рабочие группы подписали 86 протоколов, рабочие по правовым вопросам подписали 25 протоколов.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1008,14 км, в том числе 519,9 км были описаны до 2011 года, остальные 488,24 км утверждены в последние три года.

"Надо отметить, что в 2011 году таджикская сторона по утвержденным 519,9 км предложила подписать договор о кыргызско-таджикской границе и подготовила соответствующие материалы. Но кыргызская сторона до полного описания границы отказалась подписать договор. Потому что описанные 519,9 км касались только горных районов и не затрагивали густонаселенные местности, где были спорные моменты. Они в начале нам говорили, что уточнили 520 км, давайте проведем этот участок, а остальное (спорные участки) они предлагали поделить поровну. Они претендовали на 210 га земли, это 70% Лейлека и половина Баткена. Но мы были против. Мы сказали, давайте все опишем и потом утвердим", - сказал Ташиев.

Он сказал, что был спор относительно участка Алты-Мазар, каждая сторона претендовала на него. "В интернете разное пишут, что якобы Алты-Мазар ушел таджикам. Нет, он остался за нами. Мы не отдавали Алты-Мазар, он остался у нас", - сказал он.

По его словам, с момента начала двусторонних переговоров таджикская сторона при описании границы придерживалась материалов от 1924 года и 1927 года. Таким образом, они претендовали на 210 гектаров земли Кыргызстана. Кыргызская сторона придерживалась договора о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года и Московской декларации. То есть две страны предлагали разные документы для уточнения.

Он сообщил, что переговоры длились практически до 2024 года. "Они претендовали на землю. Я тогда выступал. Тогда меня многие ругали, что я неправильно сделал. Я сказал, что если вы будете претендовать на наши земли, то мы тоже будем претендовать на Мургаб. У нас хватит прав, сил, возможностей, чтобы забрать его. Там были разные методы. Позже мы подписали протокол №44, там четко написано, что отныне уточнение границ будет проходить по договору о создании СНГ. После этого работа пошла", - объяснил он.

Он сообщил, что в 2010-2021 годах стороны не смогли согласовать ни один участок земли. "Кыргызстан вынудил Таджикистан работать по границам от 1991 года", - сказал Ташиев.

"Надо сказать открыто. Только после того, как мы решили работать по документу от 1991 года, мы смогли начать работу. До этого был спор, конфликт", - сказал он.

Ташиев остановился конкретно:

1. По Лейлекскому району

От участка Кайрагач в пользу Кыргызстана передано 155 га, а также 35 га анклава Кайрагач передано Кыргызстану Всего 190 га.

"Вот эти 155 га были землями таджиками. Мы получили их. 35 га земли был анклавом. Это были неуточненные земли. Мы морально были согласны с этим. Тут была их застава. Тут были села, где-то 10 домохозяйств, тут жили кыргызы. Вот дорога, которая идет к Кулунду, там сейчас стоит пост "Кайрагач". Мы передвинули их пост на 1,5 км. Там было панно "Лейлек", были споры, что мы якобы отдали им панно и таджики перешли панно и построили пост. Теперь мы передвинули пост таджиков. Я предлагаю также и перенести наш пост. Мы взяли земли в Кайрагаче, это важные земли, орошаемые поля", - сказал он.

Вместо этого, по словам Ташиева, отдали следующие участки:

* Село Саада - 21 га. Тут было 17 домов кыргызов. Когда были конфликты, таджики приходили, кыргызы убегали. Потом возвращались и восстанавливали дома. Мы решили, что граница будет проходить вдоль канала Селкан и отдали им этот участок.

* Участок Раззаков - 23,5 га. Тоже расположен вдоль канала.

* Участок Селкен - 4 га.

* Участок Улуш - 15 га.

* Участок Улак-Жай - 15 га

* Участок Ак-Арык - 7 га.

* Участок Карабак - 65 га.

* Участок Майты - 35 га.

* Участок Пролетарск - 12,5 га.

"В 1991 году во время приватизации объекты продавались частным лицам. В Пролетарске было 12,5 га "Кыргызсельхозхими". Тогда наши продавали эти участки. Никто не мог туда зайти. Но Баяман зашел и купил этот участок. Но он понял, что там нет перспектив, и продал этот участок. Тут нет ничего незаконного. Он продал и таджики говорят, что их участок наш. Мы спорили по этому участку и засчитали за нами", - сказал Ташиев.

Он отметил, что Кыргызстан взял 190 га и отдал 190 га. "Однако, Кыргызстан получил в одном месте 190 га, а отдал 190 га в разных местах. Таджики итак пользовались этими участками", - сказал он.

По словам Камчыбека Ташиева, в селе Максат Лейлекского района были обменены дома, которые были расположены в шахматном порядке, и была выравнена граница.

"Там постоянно были конфликты, сжигали дома. Там отдали 15 домов и получили 16 домов. Так мы провели обмен. Одна сторона дороги будет таджикская, другая сторона - кыргызская. Тут есть стадион, постоянно были споры. Там есть наша застава, которую сожгли при конфликте. Но принципиально мы взяли заставу. Таджикистан предложил провести поровну, предложил компенсацию за дом и заставу. Но мы не согласились, застава нам нужна", - сказал он.

Депутат Миргуль Темирбаева спросила: "Вопрос по селу Максат. Там, где стадион, до 2018 года 37 га участка земли охраняли кыргызские пограничники, а после 2018 года - таджикские", - сказала она.

По словам Ташиева, там не было линии государственной границы, были постоянные конфликты. "В 2021 году во время вторжения в село Максат на заставе остался только главный заставы, он отправил всех солдат. Они стреляли и хотели полностью разрушить заставу. Но он не покинул заставу. На это футбольном поле раньше играли в футбол. Потом то одни претендовали, то другие. Мы запретили всем там играть в футбол", - сказал он.

"Этот стадион был кыргызской землей?" - уточнила Миргуль Темирбаева.

"Нет, это были спорные участки. Теперь они наши", - ответил Ташиев.

"Если после ратификации будет вторжение других стран, то это будет агрессия", - сказал Ташиев.

Депутат Камила Талиева ("Ата-Журт Кыргызстан") сказала, что весь конфликт начался из-за стадиона. "Айыл башчы был Адинаев. Народ его винил, что якобы он отдал землю таджикам. Он и сейчас айыл башчы. Скажите для истории", - сказала депутат.

По словам Ташиева, участок стадиона находится на территории таджикского села. "Этот участок всего 20 соток. Мы оставили этот участок таджикам, но сохранили все наши заставы", - сказал он.

Из-за того, что в 1991 году государственная граница проходила посередине дороги Худжанд-Арка-Канибадам, по предложению таджикской стороны эта автодорога полностью и 3 га базара "Достук" передана таджикской стороне. Площадь - 12 га.

Как сказал Ташиев, протяженность дороги составляет 8 км. "Половина дороги была нашей, но мы ею практически не пользовались. Мы пользуемся только, когда спускаемся в Худжанд. Для таджиков эта дорога имеет значение, так как связывает два больших города. Вот здесь был базар. Его постоянно сжигали. Это было очень конфликтное место", - сказал он.

По его словам, за 12 га этого участка Кыргызстан получил 25 га. "Дорога имеет стратегическое значение. Если вы не согласны, мы предложили им передвинуть дороги. Они спросили о наших условиях. Мы поставили условия, что нам должны дать в два раза больше", - рассказал Ташиев.

"Это пашни. Мы вместо 12 га базара получили хорошие земли", - сказал он.

На участке Кара-Бак таджикской стороне переданы 170 га, которыми пользовалась кыргызская сторона. Вместо этого от Таджикистана получили 200 га, в том числе 130 га на участке Лаккон и 70 га на участке Курук-Сай. Это пашни.

Водозабор "Головной" расположен в русле реки Ак-Суу / Исфара. Затворы поделены поровну. Из-за этого Кыргызстану переданы ряд участков.

"Таджикистан предложил назвать реку Исфара, чтобы во всех документах было одно название. Я не согласился, и мы оставили название реки Ак-Суу. Вот ниже этими землями пользовались таджики, они зашли на нашу территорию. Мы не разрешили и забрали свои земли. Когда мы дошли до "Головного", я сказал, что мы не отдадим "Головной" и таджики должны отойти на 4 метра. Почему? Потому что "Головной" в 1975 году построила наша страна. Но пользовались обе стороны. Когда были переговоры департаментов водного хозяйства, выяснилось, что 40% воды используют таджики, 20% используют узбеки и 30% используем мы. Это по водоразделу. Я могу ошибиться на несколько процентов. Все равно большим объемом воды пользовались таджики. Потому что кыргызов там мало - 250-300 тыс. человек, а таджиков много - 2,5-3 млн человек", - сказал он.

Ташиев сказал, что таджикская сторона предложила поделить поровну. "Там были скандалы, конфликты. Когда был конфликт на "Головном", наши поехали и там погибли 12 человек. Мы сказали, что просто так не будем делить. Если поделить три шлюза по полтора, то речь идет о 4 метрах земли. Даже если мы им не оставим эти шлюзы, они будут пользоваться этой водой. Потому что есть межправительственные соглашения. Мы не можем не отдать им воду. Это вода от Бога. Мы пользуемся тем объемом, который нужен нам, и отдаем то, чем не пользуемся. За эти 4 метра я попросил 1000 га земли. Они схватились за голову, спорили со мной. Из-за этого мы несколько раз отменили комиссии, несколько раз не подписали протоколы. Надо сказать открыто, я несколько раз вернулся оттуда, не согласившись. Вот таким образом, через споры мы получили 750 га земли", - рассказал Ташиев.

Он подчеркнул, что за 4 метра земли Кыргызстан получил 750 га земли. Водопользование останется таким же, как было. Государственная граница проходит посередине, а раньше линии границы не было.

Где Кыргызстан получил 750 га земли?

- Участок Караганды-Сай - 500 га пастбищ. Этим участок ранее пользовались и кыргызы. Но в последнее время таджики забрали. Жители сел Карамык, Жекенди Чон-Алайского района не смогли сюда выходить.

"Я посчитал этот участок стратегическим и попросил 100 га. Они стали подальше от Сулукту и нашей стратегической дороги", - сказал Ташиев.

"Катта-Туз - это местность всего на 600 га. Там тоже постоянно были конфликты. В начале мы поделили этот участок поровну - по 300 га. Мы попросили документы, с 1950-60-х годов они добывали там нефть, у них есть документы. Они попросили документы у нас, а у нас нет никаких документов. Мы спорили. В итоге поделили поровну. И за счет "Головного" мы взяли еще 150 га. Получается, таджикам на Катта-Туз осталось только 150 га земли", - сказал Ташиев.

Депутат Камила Талиева сказала, что побывала на Катта-Туз. "Там есть скважины, там есть нефть, газ. Китай построил нам скважины. Они перешли нам?" - спросила она.

Ташиев повторил, что участок был поделен на два - по 300. "Мы посчитали и скважины и их поделили поровну. Многие таджикские скважины перешли нам", - сказал он.

Специальный представитель Кабинета министров по приграничным вопросам Администрации президента Назирбек Борубаев сказал, что все скважины "Кыргызнефти" остались у Кыргызстана. "Мы оставили свои скважины у нас. И дополнительно получили у таджиков", - объяснил он.

"Таким образом мы решили проблему "Головного". Из трех шлюзов полтора осталось нам, полтора отдали таджикам. За полтора шлюза, 4 метра земли, мы получили 750 га. Водораздел останется прежним", - сказал Ташиев.

По его словам, будут проведены переговоры по электронному делению воды. "Мы проведем совместный ремонт и установим электронные счетчики – будем видеть, кому сколько воды ушло", - сказал он.

Депутат Чынгыз Ажибаев (Лейлекский округ) спросил о дороге на участке Сай.

"Нам эта земля нужна из-за дороги. Им нужна из-за воды. Внутренняя часть Сая осталась за нами. В этом году планируется строительство дороги", - сказал Ташиев.

Однако, как отметил Ташиев, этот участок не относится к Кыргызстану. Дороги будут использоваться согласно международному соглашению об использовании автомобильных дорог.

Депутат Исхак Масалиев ("Бутун Кыргызстан") сказал, что многие конфликты из-за воды. "Вот вы поделили поровну, как это будет реализовано в жизни?" - спросил он.

"Если бы мы говорили, что не отдадим "Головной", а они хотели бы взять, сколько конфликтов было, сколько человек погибло. Нам нужно решить вопрос для потомков. Если оставить как есть, конфликты будут продолжаться. Поэтому мы поделили поровну. Мы согласовали, теперь и ремонт будет совместно, работа будет совместная", - сказал Ташиев.

Отвечая на вопросы, Ташиев сказал, что госрегистры двух стран записывали на свой баланс участки. "Была такая несогласованность. Местная власть на своем уровне выдавала документы. Теперь мы рассматриваем каждый документ, насколько он законен", - сказал он.

Назирбек Борубаев сказал, что по каждому участку запрашивали документы. "По дороге к селу Кулунду есть наш водозабор. Мы его отремонтируем и будет беспрепятственный доступ", - сказал он.

Упорядочены чересполосные земли между Баткенским районом Баткенской области КР и Исфаринским районом Согдийской области РТ

В результате таджикской стороне передано 91 га земли жителей села Достук (в том числе 35 га – населенные пункты, 58 га – пастбища), 8,3 га участка Мазаит, 17,5 га села Кок-Терек, 20,1 га села Таш-Тумшук, 5 га участка Тумба.

Общая площадь - 141,9 га

Село Достук, площадь - 91 га. На 35 га было 73 дома. Но постоянно там проживают где-то 30-40 семей. Село полностью передано таджикской стороне.

"Одна из главных причин - село получает воду от таджиков. Полная зависимость. Если бы мы не отдали село Достук, то установили бы сетку на границе. И ближайшее село к Достуку это село Кызыл-Бел, в 20 км. Или дальше до Баткена 30 км. 30-40 семей не смогли бы перейти в Таджикистан, так как уже граница. Им пришлось бы постоянно ездить в Кызыл-Бел или Баткен. И вода поступает от таджиков.

Мы предоставили жителям села Достук землю на участке Чет-Булак: 10 соток для строительства дома. Мы предоставили всем – 71 семье, даже если не проживали, но у них был документы. Также дополнительно дали по 10 соток для будущего строительства. Плюс к этому по 9 соток дали для сельскохозяйственных работ на Кызыл-Беле. Мы каждой семье выделили почти по 30 соток.

Да, у каждого есть родная земли, земля, где похоронены родители, предки. Им психологически тяжело оставить свою землю. Но для последующих поколений будет легче, будут условия для учебы, для жизни. Мы передали и нашу заставу в Достуке. Но вместо этого мы получили две заставы от таджиков: в Кайрагаче и Лакконе", - объяснил Ташиев.

Депутат Бактыяр Калпаев (Баткенский округ) сказал, что местное население просит после демаркации и делимитации установить колючую проволоку.

"Село Достук для меня тоже тяжелый вопрос. Там скончались 10 моих военнослужащих. Дастан - заместитель главы погранзаставы. Он до конца стоял, охранял и погиб. И мое сердце болит. Но, чтобы таких событий не повторялось, мы должны решить эти вопросы", - ответил Ташиев.

"Когда взорвался танк, погибли прапорщик Жаныбай уулу Тилек, прапорщик Анаркулов Санжарбек Нурмаматович, прапорщик Анаркулов Шералы Ураимбекович. Нам пришлось руками собирать останки наших ребят. Останки Анарбекова Дастана Алмазовича были найдены в последнюю очередь. Было несколько экспертиз, в Алматы, в Москве. Родители не верили. Но в итоге им пришлось поверить. Вот такие события были в Достуке. Не нужно говорить разное про это село, чтобы набрать политические баллы. Люди, которые ни разу там не были, говорят разное. Я готов выслушать, если будут недовольства именно жителей села Достук. Мы приняли решения для будущих поколений, не нужно делать из этого политику", - сказал он.

Ташиев обратился к депутату Султанбаю Айжигитову: "Он сказал, что мы неправильно сделали. Ни один житель села не сказал, что это неправильно. Да, им сложно. Но они согласились с решением. Поэтому будешь ты депутатом, министром или журналистом, нужно быть аккуратными в этом вопросе. Как только конфликт, Достук сжигают, там погибают люди, солдаты. Надо это прекратить".

Участок Кок-Таш, земли Мазеит

Отдали 8,3 га участка Мазаит

Село Мазаит осталось в середине села Ходжаи-Аало. Он остался как анклав. На этом участке у Кыргызстана было 17 жилых домов, им было тяжело добираться до Кыргызстана.

Отдали 17,5 га села Кок-Терек

Село также осталось на территории Таджикистана.

"Я отправил комиссию, выяснилось, что в селе 17 домов. Но там почти никто не живет. Когда комиссия поехала, приехали где-то 3-4 человека. Остальные дома стояли пустые", - сказал Ташиев.

Отдали 20,1 га села Таш-Тумшук

В начале здесь было 59 домов. Но в результате продаж здесь почти не осталось кыргызов. Были конфликты.

"Некоторые продали земли, некоторые просто оставили и уехали. Но мы восстановили 20 га, несмотря на все это. Там осталось только 5 га земли, которыми пользовались кыргызы. Остальными 15 га пользовались таджики. Это все было во времена бывших губернаторов", - сказал Ташиев.

Отдали 5 га участка Тумба

"Здесь есть участок Дача. Мы отдали эти участки, они были опасные, расположены вдоль дороги", - сказал он.

Таким образом Кыргызстан передал 141,9 га Таджикистану.

Что Кыргызстан получил взамен?

Кыргызстан полностью получил село Сомониён Исфаринского района (18,4 га), участок Дахму - 3,1 га, часть села Ходжаи-Аало - 21,5 га, участок Говсувар - 2,7 га, участок Мин-Булак - 42 га, часть участка Лаккон - 55 га. Всего - 142,7 га.

"В итоге вместо 141,9 га мы получили 142,7 га. Или на 80 соток больше", - отметил Ташиев.

Источник: АКИpress