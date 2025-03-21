Кому в Бишкеке выгодно закрыть на летнее время продуктовые ярмарки?

В редакцию vb.kg обратились фермеры, которые реализуют свою продукцию на рынках выходного дня в микрорайоне "Восток-5", возле железнодорожного вокзала и в 12-м микрорайоне Бишкека.

"Нас предупредили, что торгуем последние недели. А потом будем торговать только осенью. Но мы просим не закрывать продуктовые ярмарки на летнее время, ведь как раз пойдет уже наша продукция, то есть все, что мы выращиваем сами. И вместо того, чтобы мы продавали свежие овощи бишкекчанам по своей цене, мы вынуждены будем отдавать перекупщикам.

Ведь из-за того, что мы не может летом продавать выращенное своими руками напрямую, нам приходится отдавать товар за бесценок", - с негодованием отметили торговцы рынков.

Аналогичного мнения придерживаются и сами покупатели на воскресных ярмарках, среди которых мы провели опрос.

"Знаем продавцов, знаем кто из какого села привозит продукцию. В любом случае цены там, пусть на несколько сомов, но ниже. И самое главное, свежесть овощей и фруктов. И еще один момент - сейчас появляется много одинаковых привозных со всего мира товаров, а сельчане привозят собственную продукцию с огородов, еще не тронутые ГМО. Также мы хотим подержать наших сельчан.

Недавно приезжали на рынок иностранцы, которые рассказали, что на Западе именно настоящие, местные сорта стоит ценить, а мы, говорят, уничтожаем все на корню. Так губится биоразнообразие и выведенные местные сорта. Так что надо как-то разделить - кто-то хочет выращивать оптом, пусть выращивают, а кто-то хочет продавать свои собственные с дачи, или с приусадебных участков наливные яблоки. Почему бы нет?", - поделились своим мнением горожане.