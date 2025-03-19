Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.57 - 94.57

Кыргызстанцы в Корее, Японии и ОАЭ смогут оформлять доверенности онлайн

128  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 2 апреля 2025 года граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Южной Корее, Японии и Объединенных Арабских Эмиратах, смогут дистанционно оформлять доверенности (согласие) на выезд ребенка за границу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Этот шаг стал возможен благодаря развитию Единой информационной системы нотариата (ИС "Электронный нотариат"), в рамках которой запущен сервис "Личный кабинет гражданина". Теперь нотариальные услуги можно получать онлайн, подписывая документы электронной цифровой подписью.

Ранее, 13 января 2024 года, в Кыргызстане было успешно совершено первое дистанционное нотариальное действие для граждан, находящихся в США.

Для получения услуги необходимо перейти в ИС "Электронный нотариат" по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в отделе нотариата и апостилирования Минюста КР по телефону 0312 62-62-10 или по e-mail: ep@minjust.gov.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444085
Теги:
Южная Корея, нотариус, ОАЭ, Япония, Кыргызстан, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  