Кыргызстанцы в Корее, Японии и ОАЭ смогут оформлять доверенности онлайн

С 2 апреля 2025 года граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Южной Корее, Японии и Объединенных Арабских Эмиратах, смогут дистанционно оформлять доверенности (согласие) на выезд ребенка за границу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Этот шаг стал возможен благодаря развитию Единой информационной системы нотариата (ИС "Электронный нотариат"), в рамках которой запущен сервис "Личный кабинет гражданина". Теперь нотариальные услуги можно получать онлайн, подписывая документы электронной цифровой подписью.

Ранее, 13 января 2024 года, в Кыргызстане было успешно совершено первое дистанционное нотариальное действие для граждан, находящихся в США.

Для получения услуги необходимо перейти в ИС "Электронный нотариат" по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в отделе нотариата и апостилирования Минюста КР по телефону 0312 62-62-10 или по e-mail: ep@minjust.gov.kg.