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Глава Минздрава КР призывает родителей вакцинировать детей от кори

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев обратился к гражданам с призывом вакцинировать детей от кори, подчеркнув важность этого шага для предотвращения вспышек заболевания и сохранения здоровья будущего поколения.

"Уважаемые граждане! Сегодня я обращаюсь к вам с важной темой – защитой наших детей от кори. Это опасное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Но у нас есть эффективное средство защиты -вакцинация! Она безопасна и доказала свою эффективность во всем мире.

Благодаря вакцинации мы можем сохранить здоровье наших детей и дать им возможность вырасти счастливыми людьми.

К сожалению, отказ от вакцинации может привести к вспышкам кори. Мы уже видели примеры таких случаев в нашей стране.

Я призываю всех родителей - защитите своих детей! Обратитесь в ближайший Центр семейной медицины и сделайте прививку от кори. Только вместе мы сможем предотвратить распространение опасного заболевания и сохранить здоровье будущего поколения!", - говорится в обращении министра.


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URL: https://www.vb.kg/444086
Теги:
дети, корь, Кыргызстан, здоровье, семья, вакцинация, Минздрав
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