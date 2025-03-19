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Глава ГКНБ: Члены комиссии по делимитации заслуживают награды за труд

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Члены межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы - бойцы невидимого фронта. Об этом сегодня на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша заявил заместитель председателя кабинета министров – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, члены комиссии проделали большую работу. Они практически не спали и ночами напролет работали с картами. "Я хочу поблагодарить всех членов комиссии. Они будут награждены", - сказал он.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш рассматривает ратификацию Соглашения о делимитации кыргызско-таджикской госграницы. В данный момент проходит объединенное заседание Комитетов по международным делам, обороне, безопасности и миграции, по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. Позже состоится пленарное заседание парламента.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/444091
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Камчыбек Ташиев
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