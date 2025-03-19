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Кыргызстан отметил Нооруз в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

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- Назгуль Абдыразакова
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В преддверии праздника в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Международного дня Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба кыргызстанского посольства во Франции.

По его данным, в этом году председательство в Организационном комитете мероприятия взяло на себя постоянное представительство Кыргызской Республики при ЮНЕСКО.

В мероприятии приняли участие Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, главы дипломатических миссий, сотрудники Секретариата ЮНЕСКО, а также представители кыргызской диаспоры во Франции.

В своём приветственном слове посол, постоянный представитель Кыргызстана при ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз обратился к гостям от имени 13 государств: Кыргызстана, Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Посол подчеркнул, что Нооруз является неотъемлемой частью культурного наследия многих народов, олицетворяя универсальные ценности, такие как взаимопомощь, мир и уважение к традициям. Он также особо отметил, что в условиях современных геополитических процессов и глобальных вызовов мир нуждается в единстве и тесном сотрудничестве. Поэтому праздники, такие как Нооруз, напоминают нам о вечных ценностях - мире, добрососедстве, уважении к культурам и традициям друг друга.

Генеральный директор ЮНЕСКО поздравила всех с праздником, отметив, что Нооруз символизирует обновление, надежду, пробуждение природы, встречи с родными и близкими, несмотря на трудные времена, через которые проходит мир.

Постоянным представительством Кыргызстана при ЮНЕСКО с участием кыргызской диаспоры была организована дегустация блюд национальной кухни и кондитерских изделий. Одри Азуле ознакомилась с праздничным столом Кыргызстана и высоко оценила приготовленные национальные блюда.

Гостям также был представлен стенд с национальной одеждой, музыкальными инструментами, ювелирными изделиями, а также книгами и брошюрами об истории и культуре Кыргызстана.

В ходе мероприятия на больших экранах транслировались видеоролики, посвящённые ноорузовским традициям каждой из стран.

Справочно: Праздник Нооруз включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2009 году.


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URL: https://www.vb.kg/444095
Теги:
Нооруз, посольство, праздник, Франция, Кыргызстан
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