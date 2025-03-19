Объединяйтесь в один тариф – и вся семья на полном безлимите!

Семейный тариф "Семья Премиум" от О! – это лучшая возможность подключиться к сети О! сейчас, где каждый член семьи получает безлимит в своём смартфоне, а дома – топовый интернет от Saima. Такой тариф вы можете найти только у Мобильного оператора О!.

Полный безлимит на каждом номере

Каждому своё: подросток смотрит любимые соцсети, учится и играет онлайн без лагов и зависаний, родители свободно общаются по работе, а бабушка звонит друзьям и делится фото с внуками.

Топовый домашний интернет от Saima

500 Мбит/с – это суперскорость! Забудьте про лаги в онлайн-играх, смотрите видео в 4K, загружайте файлы моментально.

В комплекте к домашнему интернету вы получаете БЕСПЛАТНО:

Гигабитный Wi-Fi роутер – мы знаем, что для такой скорости нужно мощное оборудование. Новейшая ТВ-приставка с возможностью просмотра YouTube – фильмы, сериалы, спорт и музыка на большом экране – это же круто! Доступ к 5 онлайн кинотеатрам: Etnomedia, Start, Premier, Wink, О!Кино.

Экономия до 50%

Оплачивать мобильные номера в семейной группе гораздо выгоднее, чем платить за каждый номер отдельно и еще отдельно оплачивать домашний интернет.

Все расходы под контролем

Забудьте о пополнении баланса на разных номерах. Вы больше не переживаете, что кому-то не хватит интернета. Всё списывается только раз в месяц с одного номера за всю семью. Базовый комплект из 3 номеров + домашний интернет стоит всего 1990 сомов за 30 дней. Если нужно, можно добавить ещё больше номеров в семейную группу.

Тариф доступен как для новых, так и для действующих абонентов О!. Подключиться и добавить номера в семейную группу можно в приложении "Мой О!". Проверить, доступно ли подключение домашнего интернета от Saima по вашему адресу, можно прямо в приложении. Подключиться к новому тарифу также можно в любом O!Store.

Лучший момент для подключения – прямо сейчас!

Стабильная связь, быстрый интернет и удобная оплата – всё, что нужно для комфортной жизни. Подробнее о тарифе "Семья Премиум" на сайте o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.