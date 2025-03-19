В мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки (список)

В мэрии города Бишкек прошли кадровые перестановки, сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в соответствии с указом президента КР от 24 февраля 2022 года №61 и Законом КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", была проведена ротация кадров в сфере социального развития на территориальных и подведомственных подразделениях мэрии. Это сделано с целью снижения риска коррупции и более эффективного использования кадрового потенциала.

Список:

Джунусова Айзада Самудиновна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность директора Департамента социального развития мэрии города Бишкек.

Арстамбекова Айнура Джанышовна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность заместителя главы Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району.

Жаныкеева Чынара Доктурбековна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность заместителя главы Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району.

Садыкова Асель Сыдыковна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность заместителя главы Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району.

Исмаилова Бактыгуль Сардарбековна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность заместителя главы Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району.

Абдылдаев Арсен Талапович освобожден от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначен на должность начальника Управления социального развития Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району.

Болотов Азамат Кыдырбаевич освобожден от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначен на должность начальника Управления социального развития Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району.

Султанмуратова Рейна Абаскановна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность начальника Управления социального развития Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району.

Алжанбаева Күлжан Жумакадыровна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность заместителя начальника Управления социального развития Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району.

Акматов Куванычбек Увалиевич освобожден от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначен на должность заместителя начальника Управления социального развития Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району.

Шамканова Нурзада Джумабековна освобождена от ранее занимаемой должности и в порядке ротации назначена на должность заместителя начальника Управления социального развития Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району.

Кроме того, новым директором Муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг" назначен Джумалиев Эдиль Асыкбаевич. Прежний директор освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.